Rentrée 2017 / 2018

Atypique productions signe un nouveau film publicitaire pour la campagne de rentrée 2017/2018 de France Inter.

Moderne et poétique, ce spot résolument joyeux est une petite fable urbaine qui raconte le lien entre France Inter et le quotidien de ses auditeurs.

La signature du film « INTERvenez » reprend le concept de la campagne publicitaire déployée sur tous les médias. Elle est une invitation à écouter et à interagir avec l’antenne, notamment via les réseaux sociaux.

Très incarné, le film met en scène certains des producteurs emblématiques de la radio avec humour et légèreté : Nicolas Demorand et Léa Salamé pour le 7/9 (1ère Matinale de France), Augustin Trapenard « Boomerang », Sonia Devillers « L’instant M », Nagui « La Bande originale », Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, Guillaume Meurice et Frédéric Fromet « Par Jupiter », Fabienne Sintès « Le 18/20 ».

_ " Pour cette campagne de rentrée je souhaitais souligner l'esprit Inter, collectif, joyeux, généreux et résolument dans son époque... Un esprit incarné à chaque heure de l'antenne par une personnalité qui a du chien et du caractère... " : Laurence Bloch, Directrice de France Inter

Le concept créatif repose sur la technique du stop-motion et de la pixilation, clin d’œil aux films d’animation et aux formats GIF très répandus sur le web.

Un making-off est également disponible sur franceinter.fr et Instagram avec le hashtag intervenez.

