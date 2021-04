A l’époque victorienne, fin du 19è siècle, la ville de Londres est assaillie par les "Touchées" : des personnes, principalement des femmes, qui se retrouvent soudainement dotées d’aptitudes extraordinaires.

Dans les dernières années du règne de la Reine Victoria, Londres est frappée par d’étranges manifestations commises par des femmes aux capacités surhumaines qui menacent l’ordre établi de la bonne société britannique.

On les appelle les "Touchées" et les voir devenir aussi puissantes ne va pas plaire à tout le monde...

Certaines de ces femmes sont charmantes, d’autres très dérangeantes... Parmi elles, Amalia True (Laura Donnelly), une mystérieuse veuve au coup de poing un peu trop facile et Penance Adair (Ann Skelly), une jeune et brillante inventrice. Elles sont toutes deux à la tête de cette nouvelle classe. Elles créent alors un foyer pour les "Touchées", tout en combattant les forces de… enfin, à peu près toutes les forces - pour faire de la place à celles et ceux que l'histoire, telle que nous la connaissons, aimerait oublier…

Le casting se compose de Laura Donnelly, Ann Skelly, Olivia Williams, James Norton, Tom Riley, Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Amy Manson, Pip Torrens, Denis O'Hare, Zackary Momoh, Elizabeth Berrington, Kiran Sawar, Anna Devlin, Viola Prettejohn, Ella Smith, Nick Frost et Ben Chaplin.

La série est créée et produite par Joss Whedon, le créateur des séries télévisées Buffy contre les vampires, Angel, Firefly, Dollhouse et Marvel : Les Agents du SHIELD.

Bernadette Caulfield, Ilene S. Landress, Doug Petrie, Jane Espenson et Philippa Goslett pour la production exécutive du projet.