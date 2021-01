En intégralité sur ARTE.TV du 28 janvier au 27 juillet 2021 et sur ARTE le jeudi à 20h55 du 4 février au 18 mars 2021

En Thérapie © Carole Bethuel

Portée par les cinéastes Éric Toledano et Olivier Nakache et par un prestigieux casting, "En Thérapie" est l’adaptation de la série israélienne "Betipul", recontextualisée au lendemain des attentats de Paris en 2015. À travers les séances hebdomadaires de cinq patients, elle porte un regard plein d’humanité sur les failles et les contradictions d’une société française en état de choc.

En thérapie / Carole Bethuel Les Films du Poisson

Paris, automne 2015. Philippe Dayan (Frédéric Pierrot) reçoit chaque semaine dans son cabinet à deux pas de la place de la République, une chirurgienne en plein désarroi amoureux (Mélanie Thierry), un couple en crise (Clémence Poésy et Pio Marmaï), une ado aux tendances suicidaires (Céleste Brunnquell) et un agent de la BRI traumatisé par son intervention au Bataclan (Reda Kateb). A l’écoute de ces vies bouleversées, le séisme émotionnel qui se déclenche en lui est sans précédent. Pour tenter d’y échapper, il renoue avec son ancienne analyste, Esther (Carole Bouquet), avec qui il avait coupé les ponts depuis près de 12 ans.

Le concept créé par la série israélienne "Betipul", à la fois simple et puissant, a fait ses preuves : un psy qu’on suit en séance, semaine après semaine, dans son cabinet, en relation avec plusieurs patients choisis.

Eric Toledano et Olivier Nakache en ont imaginé, avec les productrices Yaël Fogiel et Laetitia Gonzalez, l’adaptation française, lui trouvant un ancrage fort dans le traumatisme collectif des attentats de Paris, en novembre 2015.

Même si les histoires personnelles d’Ariane, Adel, Camille, Léonora et Damien n’y font pas toutes référence, leur ensemble reflète l’image d’une société fragilisée, déboussolée, en quête de nouveaux repères. Ces tranches de vie se dévoilent dans des face-à-face tantôt libres, tantôt tendus, où la parole et l’écoute finissent presque toujours par apaiser.

Une œuvre collective, dont le cœur repose principalement dans le jeu des comédiens « en séance ». On les regarde, on les écoute faire vivre leurs personnages, tous remarquables autour de Frédéric Pierrot, exceptionnel en thérapeute aussi investi que vulnérable.

►►► Les personnages :

Un psychanalyste, Philippe Dayan – Frédéric Pierrot :

Frédéric Pierrot - Dayan / Carole Bethuel Les Films du Poisson

Philippe Dayan est psychanalyste. Dans son cabinet parisien, il reçoit des patients sur le divan ou en face à face. Sa pratique respecte les traditions mais elle n’est pas rigide pour autant. Philippe est marié à Charlotte, professeure d’université, avec qui il a trois enfants. L’appartement familial communique avec son cabinet, où, ces derniers temps, il s’isole de plus en plus.

Adel Chibane - Reda Kateb :

Reda Kateb - Chibane / Carole Bethuel Les Films du Poisson

Adel Chibane est policier à la BRI. Père de deux enfants, il fait partie des agents qui sont entrés dans le Bataclan le soir du 13 novembre. Depuis, il est sujet à des absences qui le minent. L’image qu’il a de lui-même est celle d’un homme solide, focalisé sur sa mission – protéger son pays – et il attend de Dayan la même efficacité : des résultats rapides, tangibles. Ses difficultés à respecter les règles de la thérapie vont dévoiler ses fragilités.

Ariane - Mélanie Thierry :

Mélanie Thierry - Ariane / Carole Bethuel Les Films du Poisson

Ariane, chirurgienne de 35 ans, sans enfant, est en thérapie depuis un an avec Philippe Dayan. Son compagnon Cédric voudrait qu’ils se marient, mais elle ne se sent pas prête. Pendant la nuit des attentats, elle était à l’hôpital Saint-Antoine pour opérer les blessés. Elle a sauvé des vies, mais elle a surtout vu la mort. De retour dans le cabinet de Dayan, Ariane, en état de choc, lui avoue qu’elle est amoureuse de lui.

Camille - Céleste Brunnquell :

Céleste Brunquell - Camille / Carole Bethuel Les Films du Poisson

Camille, 16 ans, est la fille unique d’un couple divorcé. Nageuse professionnelle, elle dédie sa vie au sport dans l’espoir d’être sélectionnée aux prochains Jeux Olympiques. Elle est extrêmement proche de son entraîneur avec qui elle passe beaucoup de temps. Elle vient consulter Philippe Dayan après un accident de vélo : pour que les assurances payent sa rééducation, elle a besoin d’un avis d’expert attestant que son accident ne saurait en aucun cas être une tentative de suicide.

Léonora et Damien - Clémence Poésy et Pio Marmaï :

Pio Marmaï et Clémence Poésy - Damien et Léonora / Carole Bethuel Les Films du Poisson

Léonora est cadre dans un grand groupe, Damien est un rêveur qui essaie de tenir à flot une petite chaîne de magasins bio. Parents d’un fils de 8 ans, ils ont longtemps essayé d’avoir un deuxième enfant. Alors qu’ils s’étaient résignés, Léonora est récemment tombée enceinte. Mais elle ne sait plus si elle veut garder cet enfant, ce que Damien ne comprend pas. Dayan tente à grand-peine de rétablir la communication au sein du couple.

Esther - Carole Bouquet :

Carole Bouquet - Esther / Carole Bethuel Les Films du Poisson

Esther est la veuve de Gaétan Chartier, grande figure du milieu psychanalytique français. Pour elle et Gaétan, Dayan a longtemps fait figure d’héritier. Esther a été elle-même son analyste et sa contrôleuse, jusqu’à ce qu’un jour leurs conflits prennent trop de place et qu’il cesse de venir la voir. Aussi est-elle décontenancée quand après des années de silence, elle le voit revenir en consultation, en quête de secours mais aussi de revanche...

►►► Distribution

Une série initiée par Yaël Fogiel, Laetitia Gonzalez, Eric Toledano & Olivier Nakache

Scénario : David Elkaïm & Vincent Poymiro avec Pauline Guéna, Alexandre Manneville, Nacim Mehtar et Eric Toledano & Olivier Nakache

avec Adaptée de la série "Betipul" créée par Hagai Levi

Réalisée par Eric Toledano & Olivier Nakache, Mathieu Vadepied, Pierre Salvadori et Nicolas Pariser

Direction artistique : Mathieu Vadepied

Avec Frédéric Pierrot, Carole Bouquet, Mélanie Thierry, Reda Kateb, Clémence Poésy, Pio Marmaï, Céleste Brunnquell

Musique originale : Yuksek

Coproduction : ARTE France, Les Films du Poisson, Federation Entertainment et Ten Cinéma

► Un dispositif inédit : 7 semaines de thérapie pour 7 semaines de diffusion sur ARTE. Mais l’expérience non linéaire, avec les 35 épisodes en intégralité sur ARTE.TV, offrira également au spectateur une double lecture possible de la série : par épisode et par personnage.