Une série d’aujourd’hui, sincère, émouvante et surtout réaliste, qui rapproche les professeurs des élèves en traitant des valeurs d’éducation et de transmission. Elle aborde des sujets de société qui sont au cœur du rôle des enseignants, de l’intimité des adolescents et des préoccupations de leurs parents.

L'école de la vie © Charlotte SChousboe Banijay Studios Fictions air FTV

Vincent Picard enseigne l’Histoire-géographie dans un lycée d’une grande ville et est très apprécié de ses élèves. Depuis quelques mois, il est moins concentré et concerné par son travail. L’arrivée imminente de son premier enfant le pousse à revoir ses priorités. Avec sa compagne Justine, ils ont pour projet de déménager dans une maison en bord de mer pour vivre leur future vie de famille. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu...

L'école de la vie / Clément Lepetit

Malgré le drame personnel qu'il traverse, Vincent poursuit son métier d'enseignant sans rien laisser transparaître et fait tout pour ne pas sombrer. Mais la triste nouvelle finit vite par se savoir. Alors que son meilleur ami et prof de sport au lycée cherche à lui changer les idées, Carole Mine, la proviseure, essaye de le convaincre de prendre un congé.

Mais Vincent ne veut rien entendre. Sa priorité reste ses élèves. Ils ont besoin de lui autant que lui a besoin d’eux.

L'école de la vie / harlotte SChousboe Banijay Studios Fictions air FTV

En effet, la nouvelle vie de Vincent le pousse à s’intéresser davantage à la vie privée de ses élèves, en particulier dans une de ses classes de Première dont il est le professeur principal. Il découvre alors des cas difficiles, parfois dangereux, et va tout faire pour les régler.

C’est en aidant ses élèves que Vincent va peu à peu réussir à se reconstruire.

L'école de la vie / Charlotte SChousboe Banijay Studios Fictions air FTV

" Vincent Picard, professeur d’histoire géographie, est de ces enseignants auxquels on pense souvent étant adulte, qui a été un détonateur et qui fait que notre vie est différente précisément parce que nous avons la chance d’avoir croisé sa route."

Anne Holmes et Anne Didier, Direction de la Fiction nationale de France télévisions

" Dans cette première saison, nous abordons des sujets sociétaux difficiles et actuels que vivent malheureusement certains lycéens : le handicap, le viol, l’alcoolisme, la maltraitance, la précarité et la radicalisation d’extrême droite.

Cette série a aussi pour objectif de mettre en valeur le métier de professeur. Les enseignants jouent un rôle essentiel durant cette période clé qu’est l’adolescence. N’avons-nous pas tous eu, une ou un prof qui, par ses valeurs, son style, sa passion pour transmettre, a marqué notre scolarité, réveillé chez nous quelque chose qui a influencé un pan de notre personnalité pour devenir l’adulte que nous sommes ? Nous souhaitons véritablement rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui chaque jour dépassent leur fonction et aident de nombreux adolescents à mieux entrer dans l’âge adulte."

Nagui Fam (Fiction' Air), Stéphanie Chartreux et Alban Etienne (Baniijay Studios France)

►►► Résumés des deux premiers épisodes :

1 - Lucas

L'école de la vie / Charlotte SChousboe Banijay Studios Fictions air FTV

Victime d'un drame personnel, Vincent Picard poursuit son métier de professeur d'Histoire-Géo sans faillir et fait tout pour ne pas sombrer. Sans rien laisser transparaître, il donne ses cours tout en essayant de régler les problèmes difficiles de ses élèves d'une classe de Première, notamment Lucas, un adolescent paraplégique qui cherche à faire oublier son état en se mettant volontairement en danger.

2 – Chloé

L'école de la vie / Charlotte SChousboe Banijay Studios Fictions air FTV

Vincent a du mal à se sentir à la hauteur de son nouveau rôle de père. Parallèlement il gère le cas de son élève Chloé qui a perdu son sourire et sa bonne humeur depuis peu. Entre le harcèlement au lycée sur son surpoids et le retour d'un cousin énigmatique qu'elle n'a pas vu depuis des années… Vincent s'interroge sur les vraies raisons du tourment de Chloé.

►►► Distribution

Réalisée par Elsa Bennett, Hippolyte Dard, Slimane-Baptiste Berhoun

Ecrite par Soiliho Bodin, Gaëlle Thomas, Niels Rahou, Sandra Tosello, Fabrice de Costil, Zina Modiano, Marie Garel Weiss, Jean-Baptiste Vandroy, Charlotte Vecchiet, Mathieu Pichard-Rivalan

Musique originale de Clara Luciani, Ambroise Willaume

Production : Fiction’Air, Banijay Studios France, France Télévisions

Unité fiction nationale de France Télévisions : Anne Holmes, Anne Didier

Les adultes du lycée : Guillaume LABBE (Vincent Picard), Florence PERNEL (Carole Mine), Bruno SANCHES (Léo Costa), Mélanie PAGE (Sandrine Joubert), Cédric REVOLLON (M. Chagne), Yannig SAMOT (Thomas Bouvier), Armelle ABIBOU (Astrid Azkenazi), Xavier LACAILLE (Jonathan), Nader BOUSSANDEL (Rayan Yadir)

Les lycéens : Bruni MAKAYA (Lucas Beltrand), Camille LEON-FUCIEN (Chloé Chevin), Hanane EL YOUSFI (Juliette Morel), Abdel BENDAHER (Mehdi Khider), Lorette NYSSEN (Zoé Verney), Victor BONNEL (Alex Roche), Sandrine SALYERES (Lucie Chevin), Héloïse VOLLE (Jade), Dgibi DIAKHATE (Alessandro Giao), Jules HOUPLAIN (Jean-Baptiste Lopin), Nicolas JACQUENS (Malik), Gradi BEINZ (Yann), Vincent RIALET (Paul de Castrie), Tess BOUTMANN (Elsa), Louison GRIMALDI (Anaïs)…



Les guests : Emilie DEQUENNE (Justine Picard), Bruno SOLO (Marc de Castrie), Marc LAVOINE (Eric Morel), Nicolas BRIANCON (Xavier Burgin), François BERLEAND (Alexandre Michelet), Déborah FRANCOIS (Clémence), Julien BOISSELIER (Pierre Roche)...