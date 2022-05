La comédie politique qui suit le parcours de Samy, un jeune assistant parlementaire à la découverte des arcanes (d)étonnantes des institutions européennes.

Parlement_S02_EP01 © Benoît LINDER-Cinétévé-FTV Slash

Coproduction européenne entre la France et l’Allemagne avec un casting international, la série politique et (surtout !) humoristique Parlement revient pour notre plus grand plaisir le 9 mai prochain, à l’occasion de la Journée de l’Europe, sur les antennes de France Télévisions.

Parlement_S02_EP01 / Benoît LINDER-Cinétévé-FTV Slash

► Dans la saison 1, Samy débarque à Bruxelles au lendemain du vote du Brexit. Jeune assistant parlementaire fraîchement engagé, il ne connaît pas grand-chose aux institutions européennes, mais espère s’en tirer au charme et au bagout.

Par maladresse, il se retrouve chargé de faire adopter un amendement sur la pêche. Il va prendre son destin en main, mais peut-être n’aurait-il pas dû… Comment fait-on adopter un amendement au Parlement européen ? Samy n’en a pas la moindre idée et a six mois pour y parvenir. Il entame un chemin de croix, entre renoncement et apprentissage.

Sur France 5, chaque lundi, dès 21.00 : la saison 1, véritable succès critique, public et européen, est à (re)découvrir.

La saison 1 est aussi disponible sur france.tv

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La première saison de Parlement racontait l’histoire d’un jeune homme qui se surprend à s’engager dans un combat qui lui semble d’abord anecdotique et auquel il va finir par tout donner. On retrouve dans cette deuxième saison notre héros aguerri, changé, qui va devoir apprendre à faire des compromis sans se compromettre. C’est la saison de la négociation avec le Conseil et la Commission, celle où les grandes idées du Parlement se confrontent aux intérêts des nations et à la rigueur des technocrates.

Noé Debré

Parlement_S02_EP09 / Benoît LINDER-Cinétévé-FTV Slash

Parlement_S02_EP01 / Benoît LINDER-Cinétévé-FTV Slash

► Dans la saison 2, Samy devient l’assistant de Valentine Cantel, ambitieuse eurodéputée fraîchement élue. Entre un stagiaire premier de la classe qui lui fait de l’ombre, une nouvelle petite amie dont il peine à suivre la rhétorique woke et le retour de Rose devenue une lobbyiste médiocre, Samy doit jongler entre ses valeurs, son travail et ses amours. Ainsi se poursuit son chemin de croix, entre engagement et compromis.

La saison 2 sera quant à elle disponible en intégralité et gratuitement sur la plateforme France.tv.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

En démarrant Parlement, on s’était raconté que toutes les difficultés que l’on aurait à fabriquer cette série en nourriraient l’écriture. Cela s’est vérifié. C’est une série sur l’Europe qui nous fait vivre l’Europe. On a eu du mal à convaincre les Anglais d’en être, les Allemands ont failli retirer leur argent à la dernière minute, on a pris un Suédois au lieu de prendre un Danois parce qu’en vrai on fait pas vraiment la différence. On a trouvé une Roumaine qui parle mieux français que nous, on a hésité entre Bruxelles et Strasbourg et puis finalement on a tourné à Strasbourg en faisant semblant d’être à Bruxelles.

Noé Debré

Tendre parfois, cruelle souvent, ici la comédie accompagne toujours ce récit initiatique. Parlement est une série sur la jeunesse, mais aussi un récit sur l’engagement. "You can make a difference" qu’ils disaient…

Parlement_S02_EP10 / Benoît LINDER-Cinétévé-FTV Slash

Sur une idée originale de Noé Debré

Scénaristes : Noé Debré, Lily Lambert, Pierre Dorac et Maxime Calligaro

et Réalisateurs : Emilie Noblet, Noé Debré et Jérémie Sein

et Producteurs : Fabienne Servan-Schreiber et Thomas Saignes

et Avec : Xavier Lacaille (Samy), Liz Kingsman (Rose), Philippe Duquesne (Michel), Lucas Englander (Torsten), William Nadylam (Eamon), Georgia Scalliet (Valentine), Anaïs Parello (Lydia) et Niccolo Senni (Guido)