Soyons à l’heure de la bande dessinée !

Festival International de la Bande dessinée d'Angoulême © Affiches de Charles Burns - Rumiko Takahashi - Cathrine Meurisse Angoulême 2020

Après avoir, des années durant, milité pour faire entrer le 9e art dans le giron des formes d’expressions respectées et respectables, le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, l’événement de référence en France, est devenu le seul endroit au monde où l’ensemble de la production internationale, passée, présente et dans une certaine mesure également à venir, se croise. C’est pour cette raison qu’il peut prétendre au titre de plus important hub international de ce médium et qu’il doit continuer de capitaliser sur des acquis historiques afin de s’ériger, chaque année, comme la vitrine de la création contemporaine la plus complète possible.

The walking dead / R. Kirkman

►►► France Inter donne toute l’année la parole aux auteurs, aux dessinateurs, aux éditeurs mais va plus loin encore en soutenant des rendez-vous incontournables ou des sorties d’albums.

Pour cette année 2020, c’est avec l’émission Par Jupiter ! avec Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek, que France Inter se rend à Angoulême :

Vendredi 31 janvier à 17h en public et en direct du Festival avec Guy Delisle auteur de Ici et Ailleurs aux Ed. L’association

►►► Les auteurs et autrices qui font la bande dessinée trouvent au Festival un moyen d’expression et de rencontre pour leurs lecteurs. Et naturellement, les festivaliers sont motivés par leur passion pour le 9e art, avides de découvertes, d’émotions et aujourd’hui de bien plus encore…Une véritable rencontre !

L’invité d’honneur du Festival sera Charles Burns, qui a signé l’une des trois affiches, aux côtés de Rumiko Takahashi, Grand Prix de la 46ème édition, et de Catherine Meurisse. Ils seront tous trois présents ainsi que Robert Kirkman et beaucoup d’autres.

Affiche Festival international de la bande dessinée d'Angoulême 2020 / Charles Burns

Désignés par trois comités, 72 albums et publications ont été retenus, et forment les cinq sélections : la sélection Officielle, Jeunesse, Patrimoine, Bande Dessinée Alternative et Polar SNCF.

Le nom du nouveau Grand Prix sera annoncé le mercredi 29 janvier 2020 vers 18 heures à l'occasion de l'ouverture officielle du Festival. Les trois auteurs·trices en lice pour le Grand Prix cette année sont : Emmanuel Guibart, Catherine Meurice et Chris Ware

►►► A chaque amoureux de bande dessinée, une exposition coup de cœur :

Robert Kirkman : Walking Dead et autres mondes pop

: Walking Dead et autres mondes pop Yukito Kishiro : Gunnm, l’ange mécanique

: Gunnm, l’ange mécanique Catherine Meurisse : chemin de traverse

: chemin de traverse Folklorique enfance, Fantastique enfance

Yoshiharu Tsuge , père du watakushi manga : Etre sans exister

, père du watakushi manga : Etre sans exister Dans la tête de Pierre Christin

Nicole Claveloux , quand Okapi rencontre Métal Hurlant

, quand Okapi rencontre Métal Hurlant Les mondes de Wallace Wood

Jean Frisano : De tarzan à Marvel, l’Amérique fantasmée

: De tarzan à Marvel, l’Amérique fantasmée Cécile Bidault : Aparté aquatique

: Aparté aquatique Et beaucoup d’autres à découvrir ici !

Galaxy-Feb-1959---Time-Killer / Wallace Wood

La légèreté / Catherine Meurice

OBLIVION SONG / R. Kirkman

►►► Le Ministère de la Culture l’a annoncé en janvier dernier : 2020 sera une année dédiée à la bande dessinée : BD 2020. Pour débuter ce grand projet, une action forte, à la fois fédératrice et à la portée symbolique, était nécessaire.

Il revenait au Festival d’Angoulême de prendre l’initiative de la création d’un événement pour annoncer l’ouverture officielle de cette année 2020, porteuse de consécrations et de promesses pour le 9e art. C’est chose faite avec “BD, le Grand Rendez-Vous”.

En partenariat avec le Centre National du Livre, le Festival invite les Français à faire, tous ensemble, une pause pour lire de la bande dessinée le jeudi 30 janvier à 13 h.

Le principe de ce Grand Rendez-Vous est simple : chacun choisit sa bande dessinée, selon ses propres envies, et la lit à la date et à l’heure dites, là où il se trouve.

►►► RAJA est le partenaire principal du Festival pour la troisième année.

L’engagement du leader européen de l’emballage aux côtés du premier événement de bande dessinée est devenu un atout majeur dans l’organisation de la manifestation.

Ensemble, RAJA et le Festival agissent pour changer les perceptions et mettre en oeuvre de nouvelles réalisations qui y contribuent.

►►► Aller plus loin

Mardi 28 janvier, France Inter décline toutes les bandes dessinées avec une journée spéciale « Complétement BD »

Des podcasts France Inter :

Pour Suite : La folie mangas, du japon à la France présenté par Hélène Roussel avec la participation de Laetitia Gayet

: La folie mangas, du japon à la France présenté par avec la participation de Blockbusters, de Frédérick Sigrist qui cartonne auprès des auditeurs de France Inter : Les Zombies de Romero à Bonello une série en 4 épisodes dès le 20 janvier 2020

Et la BD se glisse depuis toujours, telle la souris de Plantu, dans les programmes de la radio : tantôt dans la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé, parfois chez Augustin Trapenard, mais aussi et surtout chezAntoine de Caunes, Charline Vanhoenacker, Emmanuel Khérad ou dans les rendez-vous d’information de la rédaction.

L’actualité de la BD est aussi à retrouver dans la chronique Bulles de BD de Laetitia Gayet le mercredi à 5h53, les articles sur le site franceinter.fr d’Anne Douhaire ainsi que dans les vidéos Comment j’ai dessiné, des leçons de dessin par des auteurs de bandes dessinées sur la chaine Youtube de France Inter.