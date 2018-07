Résultats Médiamétrie 126 000 radio avril-juin 2018 et sept 2017-juin 2018

Résultats Médiametrie de France Inter de juillet 2018 © Radio France / France Inter

Plus de 6 millions d’auditeurs sur la saison septembre-juin 2018 :

Pour la deuxième saison consécutive, France Inter dépasse la barre des 6 millions d’auditeurs quotidiens et confirme la solidité de sa grille.

Saison record sur la tranche horaire :

- L’Instant M de Sonia Devillers (9h40-10h)

- Popopop d’Antoine de Caunes (16h-17h)

- Par Jupiter ! de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek (17h-18h)

- L’heure bleue de Laure Adler (20h -21h)

1ère Matinale de France (vague avril-juin 2018)

Sur la vague avril-juin 2018, France Inter enregistre 10.7% en AC. Dans un contexte de baisse de l’écoute du média radio, France Inter stabilise sa part de marché (10.5% en PDA). Le 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé reste la 1ère matinale de France avec 3 615 000 auditeurs et le journal de 8h est le plus écouté de France.