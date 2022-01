2022 est l'année Molière, celle des 400 ans du baptême de Jean-Baptiste Poquelin, le 15 janvier 1622. Molière est l'auteur le plus connu et le plus joué dans le monde. L'hommage ultime, pour le comédien Francis Huster, serait de le faire entrer au Panthéon.

L'acteur Francis Huster milite pour la panthéonisation de Molière © Maxppp / Sébastien Muylaert

Molière au Panthéon ? Francis Huster en a fait son obsession. L'acteur, qui a récemment publié deux ouvrages sur l'auteur de l'École des femmes, espère que le 400e anniversaire du baptême de Jean-Baptiste Poquelin (dont on ne connait pas exactement la date de naissance) sera l'occasion le 15 janvier pour Emmanuel Macron d'annoncer sa Panthéonisation. Entretien.

FRANCE INTER : Pourquoi Molière est-t-il toujours moderne ?

FRANCIS HUSTER : "Ce qui est si moderne chez Molière, c'est qu'il a choisi comme héros masculins des losers. Et ce sont les femmes, à l'intérieur des pièces, qui luttent, qui les sauvent, qui les agressent, qui les combattent. Et c'est pour ça que c'est moderne. La modernité de Molière, elle est aussi dans l'élégance. Car ces jeunes d'aujourd'hui qui chaque nuit regardent en boucle des séries sur les plateformes, ont besoin de héros. C'est exactement ce que Molière a fait. Chez Molière, on devient Alceste, on devient Don Juan, en devient Sganarelle, on devient Elmire, on devient Agnès. Et c'est là l'incroyable puissance régénératrice de Molière, contrairement aux autres auteurs. La spectatrice ou le spectateur d'aujourd'hui a son idée de la pièce, son idée du rôle et ressort d'une pièce de Molière comme si il ou elle l'avait interprétée."

D'où vient cette expression de la "langue de Molière" ?

"Tout débute avec L'Illustre théâtre, sa première compagnie, qui malgré son nom va s'écrouler sous les dettes. L'échec va être cuisant, à l'inverse des troupes officielles que sont la troupe royale de l'Hôtel de Bourgogne et la troupe du Marais qui jouent pourtant d'une façon nullissime, grotesque, déclamant, hurlant.

Alors que Molière invente l'art du comédien et du comédien français. Son génie, qui a bouleversé le monde entier pour la France et pour la gloire de la culture française, c'est d'avoir mis à ce moment là sur scène la langue, c'est à dire la langue du peuple. Au lieu d'écrire des comédies qui sont plutôt des drames stylés en alexandrins, il y met la langue du peuple. Et c'est pour ça que depuis quatre siècle on dit du français que c'est la langue de Molière."

Vous avez mené un combat pour faire entrer Molière au Panthéon, où en êtes-vous ?

"Je reste debout et je vais me battre et je finirai par gagner la panthéonisation. Je fais absolument confiance au Président de la République. Je suis persuadé qu'il a la même opinion que moi sur cette entrée du Panthéon, d'ouvrir ces portes de la légende pour Molière. Et ce sera magnifique. Je sais que du fond du cœur, c'est son souhait, j'en suis sûr. J'espère que tout d'un coup le 15 janvier, la nouvelle tombera et que ce sera pour Molière et pour cette fête digne du 400e anniversaire de sa naissance, sa naissance au Panthéon."