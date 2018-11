Le compositeur français Francis Lai est mort, mercredi. Il est connu pour être l'auteur de nombreuses musiques de film et notamment celle de "Un homme et une femme", de Claude Lelouch.

Francis Lai au Festival des Notes & des Toiles de Pont-à-Mousson en Moselle en 2017. © Maxppp /

"Da ba da ba da, da ba da ba da". Voilà un air, une mélodie que nous avons tous fredonné. Mercredi, son compositeur, le Niçois Francis Lai, est décédé. Il avait 86 ans. Connu pour ses nombreuses musiques de films, il avait surtout travaillé avec Claude Lelouch. Il était aussi le célèbre auteur des mélodies de nombreuses chansons à succès.

Un homme, une femme et une bande originale

C'est en 1966 qu'il rencontre le réalisateur Claude Lelouch, sur le tournage du célèbre Un homme et une femme. Il en compose la douce musique, dont les paroles de Pierre Barouh sont chantées par Nicole Croisille, une inconnue à l'époque. La chanson principale fait le tour du monde, elle et reprise plus de 200 fois et le film décroche la Palme d'or à Cannes. Lai est nommé aux Oscars mais ne reçoit aucun prix. C'est pour la musique de Love Story (Arthur Hiller) qu'il sera primé en 1970.

Des chansons à succès

Parmi les grands succès de Francis Lai, plusieurs chansons pour Piaf ou Montand, au début de sa carrière. Il écrit L'homme de Berlin à la première, en 1960, et la célèbre Bicyclette au second, en 1968. Il travaille aussi pour Dalida, Nicoletta, Petula Clark, Fabienne Thibeault ou Mireille Mathieu. Cette dernière reprendra le thème de Love Story en Une histoire d'amour.

À la télévision

En 1975, on retrouve Francis Lai à la composition du tout premier habillage musical de FR3, la troisième chaîne du service public issus de la fin de l'ORTF.

Toujours le cinéma

Il travaillera avec plus d'une vingtaine de cinéastes et notamment Terence Young, Jean Delannoy, René Clément ou Christian-Jaque. Claude Zidi lui a également commandé des musiques pour ses films Les Ripoux (1984), Association de malfaiteurs (1987), Ripoux Contre Ripoux (1989) et Ripoux 3 (2003).

Jusqu'en 2018

Francis Lai et Claude Lelouch ne se sont jamais quittés et ce jusqu'à aujourd'hui. Au total, Lai a composé la musique de plus d'une trentaine de ses films. Claude Lelouch avait d'ailleurs demandé à Francis Lai de nouvelles mélodies pour une suite d'Un homme et une femme, avec Anouk Aimé et Jean-Louis Trintignant, tourné en 2018. Nicole Croisille et Calogero devaient notamment reprendre la mythique chanson.

Un hommage à Nice

"C'est avec une immense peine que j'apprends le décès de Francis Lai, ce grand compositeur niçois", écrit mercredi soir le maire de Nice Christian Estrosi précisant que la ville allait lui rendre hommage : "Je proposerai prochainement à sa famille de donner son nom à un lieu emblématique de notre cité".