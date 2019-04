À l’occasion de la 8ème saison de Game of Thrones, Charline Roux accompagnée de Charlotte Blum, journaliste série à OCS, convie des spécialistes pour analyser tout ce qui a fait le succès de cette saga. «Inter is coming !» est un podcast à écouter sur France Inter et disponible en téléchargement.

Inter is coming ! est une série de podcasts originaux en français, à écouter sur le site web, l’application mobile de France Inter ou avec votre application podcast favorite. En amont de l’ultime et dernière saison 8, des experts du Trône de fer décryptent pour vous cette série mythique et tentent d’appréhender qui finira sur le trône.

Des origines littéraires de la saga jusqu’à la place des femmes, en passant par le rôle des meurtres et du sexe dans Game of Thrones, ce podcast décline différents thèmes très chers aux fans et apporte des éclairages sur l’univers de cette saga.

Épisode 1 - Comprendre Game of Thrones : aux origines de la saga de George RR Martin

À l’origine de Game of Thrones, il y avait un roman, ou plutôt une série de cinq romans écrits par George RR Martin. Dans cet épisode : retour sur le passage du livre au petit écran, une invitation à découvrir et comprendre l'univers du Trône de fer.

Épisode 2 - Quel est le genre de Game of Thrones ?

Par bien des aspects, on pourrait associer l’univers épique de Game of Thrones au genre médiéval et fantastique. Pourtant, la saga va piocher bien d’autres inspirations, entre heroic fantasy réaliste et soap opera.

Épisode 3 - La violence et le sexe dans Game of Thrones, révélatrices de nos pulsions

Game of Thrones est sans doute l’une des séries télévisées les plus violentes et choquantes de ces dernières années. À quoi servent le sexe et la violence dans la narration ? Comment la série joue-t-elle sur les pulsions primaires des téléspectateurs ?

Épisode 4 - Les femmes, héroïnes puissantes à l’honneur dans Game of Thrones

Mère des dragons, reine des 7 couronnes, Queen of the North : les personnages féminins ont beaucoup de pouvoir dans Game of Thrones. Les femmes sont mises à l’honneur tout au long de la saga. Ne sont-elles pas les vraies héroïnes de la série ?

Épisode 5 - 10 théories de spécialistes sur la fin de Game of Thrones

Des spécialistes exposent leur théorie à propos de la fin de la saison 8 de Game of Thrones. L'ultime dénouement de la série sera enfin connu à la diffusion de l’épisode final, le 19 mai 2019 sur OCS. Qui obtiendra le trône de fer ?

