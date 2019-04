S'asseoir sur le Trône de Fer est-il plus facile que de trouver toutes les réponses à notre petit questionnaire ? Vous le saurez en répondant à ces vingt colles sur l'univers de la série. Rassurez-vous, même les mauvaises réponses vous permettront de réviser des points importants de l'intrigue...

Un visiteur de l'exposition itinérante Game of Thrones sur le Trône de Fer à Paris © Radio France / Olivier Bénis

Pour patienter en attendant le début de la huitième et dernière saison de la série culte lancée en 2011 (et dont France Inter est partenaire), que diriez-vous de vous rafraîchir un peu la mémoire sans pour autant vous installer au-delà du Mur ? Voici vingt questions plus ou moins pointues sur l'intrigue, les personnages et l'univers de la série adaptée des livres de George R.R. Martin. Et si vous n'en avez pas assez, n'oubliez pas la nuit "Game of Thrones" ce dimanche avec Frédérick Sigrist !