Tout le monde connait le gâteau à l'orange ! Et bien Estérelle Payany vous en propose une recette spéciale pour le Salon Livre Paris 2018.

Gâteau à l'orange © Getty / Manuela Bonci / EyeEm

Recette extraite de Le livre de la cuisine juive de Clauria Roden (Flammarion)

Ingrédients (pour 12 à 14 personnes) :

8 œufs séparés

200 g de sucre

le zeste râpé de 2 oranges

2 c. à café de cannelle

100 g d'amandes moulues

100 g d'amandes mondées finement hachées

Pour le sirop :

6dl de jus d'orange franchement pressé

200g de sucre

Mélangez bien les jaunes d'œufs avec le sucre, le zeste d'orange, la cannelle et toutes les amandes.

Battez les blancs d'œufs en neige ferme et incorporez-le doucement.

Versez le mélange dans un moule de 26 cm de diamètre, huilé et fariné, et mettez au four préchauffé à 180°C (th. 6) pendant environ 1h.

Préparez le sirop en portant le jus d'orange à ébullition avec le reste de sucre.

Retirez du feu et tournez pour dissoudre le sucre.

Quand le gâteau a refroidi, percez de petits trous à la surface avec une fourchette pour permettre au jus d'être absorbé et transférez-le dans un plat profond assez grand pour le contenir avec le sirop.

Versez le sirop dessus et laissez-le s'imbiber pendant quelques heures ou toute la nuit. Une jolie façon de servir ce superbe gâteau consiste à l'accompagner de tranches d'orange.

