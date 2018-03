Une recette sucrée avec de la Guinness !

Gâteau au chocolat et à la Guinness © Getty / Joanne Green

Ingrédients :

250 ml de Guinness

250 g de beurre

60 g de chocolat noir de bonne qualité

400 g sucre

175 g de crème fraîche

2 oeufs

1 c. à soupe d’essence de vanille

275 g de farine T65

2,5 c. à café de levure chimique

1 pincée de sel

1 pincée de noix de muscade râpée

Pour le glaçage au fromage blanc

220 g de fromage blanc

20 g de sucre glace

100 g de cream cheese type Philadelphia

Préchauffer le four à 225 °C. Chemiser un moule à gâteau (long ou rond).

Dans une casserole, faire fondre le beurre, le chocolat et la Guinness. Avec un fouet, incorporer le sucre et la levure. Enlever du feu, transférer dans un saladier et laisser tiédir.

Dans un bol, mélanger la crème fraîche, les œufs et la vanille.

Ajouter au mélange guinness/beurre/chocolat. Puis à l’aide du fouet, ajouter la farine, le sel et la muscade.

Verser le mélange dans le moule. Faire cuire environ 35 à 45 minutes. Laisser refroidir.

Pour le glaçage, mélanger le fromage blanc et le cream cheese avec un batteur électrique jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Ajouter le sucre glace. Mettre dans une poche à douille. Décorer le gâteau avec le glaçage.

