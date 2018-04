Les recettes d'Ambroise Touvet extraites de son livre "Invitation à l’Abbaye - Une communauté nous ouvre ses portes et nous invite à sa table " (Editions Larousse)

Gâteau aux pommes © Fabrice Veigas © Larousse

dessert du dimanche

Pour 6 à 8 personnes

1 kg de pommes

250 g de beurre demi-sel ramolli

400 g de sucre roux

240 g de farine

1 sachet de levure chimique

1 pincée de sel

4 œufs

Préchauffer le four à 200 °C. Éplucher les pommes et les couper en morceaux.

Dans un saladier, mélanger le beurre avec le sucre. Ajouter la farine, la levure et le sel, puis les œufs et mélanger jusqu’à obtenir une pâte lisse. Incorporer les morceaux de pomme.

Remplir un moule (ø 25_cm) de pâte aux trois quarts. Enfourner pour 30 à 35 minutes.

CONSEIL : Avant de servir, repasser le gâteau dans le four sur une grille pendant 10 minutes à 210°C afin qu’il soit plus croustillant. On peut le servir avec une crème fouettée ou de la chantilly.

ASTUCE : Pour faciliter le démoulage, beurrer le moule et le tapisser de papier sulfurisé en le laissant déborder tout autour.

