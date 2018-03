Elvira Masson vous propose aujourd'hui le Lemon and cardamom upside-down cake (le Gâteau citron et cardamome dessous-dessus).

Gâteau citron et cardamome dessous-dessus © Getty / Sukanya Khemtong / EyeEm

Recette extraite de The Modern Cook’s Year de Anna Thomson, ed 4th Estate (pas encore publié en France)

Ingrédients :

Beurre, pour beurrer le moule

5 citrons non traités

175 g de sucre roux

75 g de flocons d’avoine

Les graines de 12 gousses de cardamome

150 ml d’huile de colza

75 g de polenta

1 c à café de levure chimique

75 g d’amande en poudre

Les graines d’une gousse de vanille

3 œufs

1 pincée de sel de mer

Yahourt battu avec un peu de vanille, pour le service

Préchauffer le four à 200°C (180°C à chaleur tournante).

Beurrer et chemiser un moule rond avec du papier sulfurisé. Mettre le zeste et le jus de 2 citrons dans un bol et réserver. Préparer les citrons pour la base du gâteau. A l’aide d’un couteau très pointu, détailler les 3 autres citrons en tranches de 0,5 cm dans l’idéal. Ôter les pépins. Faire fondre 50 g de sucre dans une casserole contenant 50 ml d’eau, chauffer jusqu’à ce que le sucre soit dissout. Puis laisser frémir pendant 5 minutes jusqu’à l’obtention d’un sirop. Ajouter les tranches de citron, poursuivre pendant 10-15 minutes jusqu’à ce que les citrons deviennent translucides. Les ôter de la casserole et les réserver sur du papier cuisson. Réserver le sirop. Passer les flocons d’avoine au robot jusqu’à l’obtention d’une farine grossière. Ecraser les grains de cardamome jusqu’à l’obtention d’une poudre grossière. Fouetter l’huile de colza et le reste de sucre à l’aide d’une cuillère en bois. Mixer la polenta, la levure, la poudre d’amande, la cardamome, la vanille, les flocons d’avoine en poudre et les jus et zestes de citron. Ajouter le sel et mixer de nouveau.

Disposer les tranches de citron au fond du moule en les espaçant suffisamment pour que la pâte puisse atteindre le fond du moule. Verser la préparation.

Cuire 35-40 minutes à mi hauteur du four, vérifier la cuisson à partir de 30 minutes, éventuellement couvrir d’un papier aluminium si le gâteau semble brunir. Tester la cuisson avec la pointe d’un couteau, si elle ressort propre, le gâteau est cuit.

Après 20 minutes, quand le gâteau a refroidi, le retourner sur une assiette de service. Servir avec le yahourt à la vanille.

► (ré)écouter On va déguster en direct du Salon du livre de Paris