Un architecte et un créateur de génie qui a marqué l’Espagne au tournant du XXe siècle et continue encore aujourd’hui de fasciner.

03. Antoni Gaudi Miroir musée d’Orsay Photo Service presse © RMN -Grand Palais (musée d'Orsay) René - Gabriel Ojéda

Pour la première fois depuis cinquante ans en France, une exposition de grande envergure au Musée d’Orsay est consacrée à Gaudí ce maître de l’Art nouveau. Elle montrera l’extraordinaire créativité de cet artiste singulier, porteuse des bouleversements à l’œuvre dans la Catalogne de la fin du XIXe siècle, et qui s’exprime autant dans les détails de son mobilier qu’à l’échelle d’un projet architectural hors du commun : la Sagrada Familia * à Barcelone.

Son œuvre s'était développée dans le cadre d’un environnement politique, social et artistique très spécifique. Proche de milieux de la haute bourgeoisie catalane, comme celle de la famille Güell, à la fois traditionnelle, catholique et artiste, Gaudi fut néanmoins amené à entrer en conflit avec ses clients et ainsi, avec la société dans laquelle il vivait.

L'œuvre de Gaudí constitue le moment le plus important de la production artistique et intellectuelle de la Catalogne de son époque ; elle s’est constituée au milieu d’une effervescence artistique, liée à la transformation de la ville de Barcelone dont l’industrie florissante a ouvert des possibilités financières très importantes à la création architecturale.

06. Antoni Gaudi dessin-etudiant / Ramon Maroto (CRBMC. Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya)

La supériorité de Gaudí sur son temps vient de la capacité qu'il a eu de reporter le faste économique et industriel de Barcelone sur ses œuvres. L'œuvre de Gaudí a transcendé l'époque dans laquelle il a vécu parce qu'il a su interpréter cette période et proposer les images les plus fortes pour la symboliser.

Comprendre son œuvre dans toute son intensité profonde, dans tout son drame aussi (temporel, au travers de sa famille, et spirituel, dans le cadre de sa foi catholique) ne peut se faire qu’à travers son époque et la façon dont ses constructions se sont réalisées dans le cadre de stratégies politiques et idéologiques de son temps, au gré des désirs et des besoins de ses puissants clients.

07. Antoni Gaudi fauteuils-palais-guell Collection Kiki et Pedro Uhart / Christian Crampon Sophie Crépy

Antoni Gaudí est né à Reus, alors deuxième ville de Catalogne, le 25 juin 1852, dans une famille de chaudronniers. Cette origine sera toujours revendiquée par lui et ses hagiographes. Tous les clichés qui servent encore aujourd'hui à expliquer son mythe - son prétendu anti-intellectualisme, son approche intuitive de l'architecture et l'absence supposée de projet, de réflexion abstraite dans son œuvre, résultat de l'action directe des mains et des outils sur les matériaux - ont leur origine dans cette revendication.

L’exposition s’attachera à montrer le processus créatif de l’architecte au milieu d’une profusion artistique locale exceptionnelle lié au « Modernisme » ou mouvement de l’Art nouveau en Espagne, porté par des commanditaires insignes, soucieux de distinguer la Catalogne, terre identitaire de nature méditerranéenne. L’atelier de Gaudi, ses nombreux collaborateurs, ses techniques de travail sophistiquées constitueront la ligne directrice de l’exposition pour faire comprendre au public l’extraordinaire capacité d’invention de l’architecte qui défia toute la création du moment.

16. Antoni Gaudi paravent-palais-guell Collection Kiki et Pedro Uhart / B. Ladoux / Sophie Crépy

Par le biais de quelques dessins subsistants de l’artiste, des maquettes et de nombreuses œuvres de mobilier, l’exposition reconstituera ce qui caractérise Gaudi : l’espace et la couleur. Elle mènera le visiteur au grès de ses créations de palais, d’hôtels urbains, de parcs, d’églises avec le projet hors du commun de la Sagrada Familia. Des films, des photographies et des documents d’époque viendront témoigner de la vitalité du parcours de l’architecte plasticien mais aussi du bouleversement artistique opéré à jamais sur Barcelone.

19. Antoni Gaudi jardiniere-casa-vicens / Pere Vivas Triangle

* La Sagrada Familia à Barcelone (1883-1926) est une œuvre qui se dresse comme une montagne gigantesque au milieu d'une ville encore vide. À partir de 1910, et définitivement à partir de 1918, année de la mort d'Eusebi Güell, l’architecte s'enferme dans son atelier, refusant d'accepter de nouvelles commandes, considérées comme des tentations mondaines, des déviations de son œuvre, qui est unique et ultime : la nouvelle cathédrale, la cathédrale des pauvres, la couronne de la ville. Dans les derniers mois de sa vie, il déménage sa résidence dans l'atelier du temple pour vivre parmi les maquettes, les moulages en plâtre, les esquisses, les photographies, les épreuves et les modèles, qui en font un formidable intérieur rempli d'ex-votos.

3 - Antoni Gaudi (1852 – 1926) Miroir mural Entre 1906 et 1910 Glace biseautée sur âme de bois, 52 × 31 × 3 cm Paris, musée d’Orsay Photo Service presse © RMN -Grand Palais (musée d'Orsay) René - Gabriel Ojéda - Donation de Pedro et Kiki Uhart

6 - Antoni Gaudi (1852 – 1926) Projet d'auditorium universitaire. Coupe transversale 22 octobre 1877 Mine graphite, aquarelle et gouache, 65 × 90 cm Barcelone, Cátedra Gaudí, ETSAB, UPC Photo © Ramon Maroto (CRBMC. Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya)

7 - Antoni Gaudi (1852 – 1926) Paire de fauteuils, n.d. Acajou sculpté et doré à la feuille d’or, velours, cuir de Cordoue, 113 × 67 × 86 cm Collection Kiki et Pedro Uhart Photo © Christian Crampon / Sophie Crépy

16 - Antoni Gaudi (1852 – 1926) (conception) Paroi modulable pour la Casa Milà 1909 Chêne, verre cathédrale rose pâle, 196 × 400 × 2,5 cm Collection Kiki et Pedro Uhart Photo © B. Ladoux / Sophie Crépy

19 - Antoni Gaudi (1852 – 1926) Jardinière et support, entre 1883 et 1888 Fer, faïence support, 150 cm (h.) ; jardinière, 80 cm (h.) Barcelone, Casa Vicens Gaudí Photo © Pere Vivas / Triangle

Commissariat

► Commissariat général

Juan José Lahuerta, professeur à l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya.

► Commissaires de l’exposition à Paris

Isabelle Morin Loutrel, conservatrice en chef du patrimoine

Elise Dubreuil, conservatrice chargée des collections d’arts décoratifs au musée d’Orsay.

► L'exposition est organisée par les musées d'Orsay et de l'Orangerie, Paris, avec le Museu Nacional d'Art de Catalunya à Barcelone (MNAC)

Source Musée d’Orsay