D'où proviennent nos épuisements contemporains ? L’historien, spécialiste de l'hygiène, de la santé, des pratiques corporelles et des représentations du corps, et auteur de "L’Histoire de la fatigue du Moyen-Âge à nos jours" était l’invité de l’émission d’Eva Bester, L’Embellie. Il a donné quelques pistes.

Selon Georges Vigarello, la fatigue d'aujourd'hui serait liée à notre sentiment de puissance, et à une plus grande sensibilité à nos émotions intérieures © Getty / PhotoAlto/Frederic Cirou

Pour l'historien, les asthénies fréquentes aujourd'hui sont liées à la nouvelle importance accordée au ressenti et au sentiment de toute puissance.

Le corps, une limite absolue

Georges Vigarello : "Michel Foucault dit "Notre corps est notre limite absolue. On peut rien changer". Mais il y a aujourd'hui une sorte d'utopie impossible, celle du changement. Ces limites vous sont d'ailleurs données par les autres. Ce sont eux qui vous les donnent. Âgé, on peut se sentir jeune. Mais quand on se présente dans un musée, on peut se voir proposer un billet pour le troisième âge !"

Il existe des souffrances psychologiques qui peuvent être dramatiques, et intolérables. La nouveauté est que les souffrances sont beaucoup plus relevées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient. La société est beaucoup plus sensible à cela. C’est la question des traumas. Voyez comment les psychologues viennent immédiatement s'adresser à vous lorsque vous avez subi un choc physique ou psychologique, etc. Cela nous montre combien la préoccupation psychologique a grandi.

L'époque de la conscience de soi

L'attention à soi, le fait de s'écouter, le fait d'être attentif à la manière dont on ressent les choses, tout cela a considérablement grandi.

Mais je crois que le volume intérieur s'est surdimensionné.

Nos propres limites intérieures, nos propres difficultés (qui ne sont pas que physiques) entraînent de la résistance, de l'impossible, et du négatif. Comme on le ressent plus, cela se traduit par de la fatigue. Paradoxalement, lorsque vous êtes épuisé, vous vous rendez compte à quel point la vie est précieuse, riche et absolument centrale.

Une anxiété moderne lié l'impression d'ascendant

À partir du moment où le psychique est de plus en plus important, l'inquiétude est inévitable. Le psychique seul ne peut pas vous satisfaire complètement. De surcroît les individus se sentent de plus en plus autonomes. Ils ont le sentiment qu'ils décident. Ils ont le sentiment qu'ils sont très importants. C'est le fameux : « Parce que je le vaux bien ». Tout cela entraîne un sentiment d'ascendance de soi.

Or, tout ce qui vient heurter ce pouvoir, tout ce qui est d'ordre de la domination, tout ce qui est hors de la contrainte est beaucoup moins supporté.

En faisant des raccourcis, je pense que les grandes contestations d'aujourd'hui sont liées à ce genre de chose. On ne supporte plus d’être limité, d’être interdit ou de perdre de l’autonomie. Voyez à quel point le mot de liberté revient. C'est un retour sous une forme que je conteste totalement. C’est totalement illusoire. Dans mon livre je parle du triomphe d’une mystique de la libération et de l’accomplissement."