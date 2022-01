Florence Cestac ("Harry Mickson", "Les Déblok", "Le démon de midi"...) publie l'histoire humoristique d'une prostituée dans la célèbre collection BD cul. Un récit truculent nourrit de l'argot des polars des années 1950 et 1960.

Protégée par un flic, Ginette était dotée d'une certaine autonomie, ce qui lui a souvent évité les ennuis. A l'approche de la retraite, la prostituée fait le bilan de sa carrière. En plus de 40 ans de tapin, elle en a vu. Des clients timides, des violents, des gênés, des maniaques, des soigneux, des pressés… Tous sont de parfaits prétextes à dessiner des scènes crapuleuses et drôles. Et à dresser une série de portraits de pénis…

Florence Cestac a beaucoup fréquenté les cafés dans sa jeunesse

De son écoute des clients de rades populaires, il reste un vocabulaire savoureux : "Avec les copains, on écoutait, et il n'était pas rare de croiser des couples. Lui, maquereau, elle, travailleuse du sexe et leurs enfants." L'histoire de Ginette, racontée avec un regard gentiment moqueur sur les attributs masculins, est aussi basée sur ses propres souvenirs de femme : "Certains ex vont peut-être se reconnaître et ne vont pas être contents !", conclut la septuagénaire, le regard plein de malice.

Feuilletez quelques pages :

Visite de l’atelier de Florence Cestac

"Je ne suis pas moderne, je suis de l'ancienne école : crayons, gommes, pinceaux de Chine… Je fais tout à la main." La parution de cette bande dessinée est l'occasion d'inaugurer un nouveau rendez-vous trimestriel en vidéo : une visite d'atelier d'auteurs de BD. Dans ce premier épisode, Florence Cestac évoque le lieu dédié à son travail dans lequel elle a succédé à Enki Bilal. Elle ne s'y rend qu'après être allée prendre un café au bar, et avoir écouté le bruit du monde. L'atelier lui apporte toute la lumière nécessaire à son dessin.

Ginette de Florence Cestac BD Cul, avec une "préface" de Philippe Druillet