Marie-Claire Frédéric était l'invitée de François-Régis Gaudry dans "On va déguster" ce week-end. Voici une des recettes qu'elle nous livre, tirée de "Boissons fermentées"

Ginger Ale, recette de Marie - Claire Frédéric extraite de "Boissons fermentées naturelles" © Alternatives Gallimard

Aussi appelée ginger beer, cette « bière » n’en est pas une à proprement parler, mais une limonade très rafraîchissante et pétillante, au goût affirmé de gingembre. Augmentez ou diminuez-en la dose selon votre goût.

Temps de fermentation : 2-3 jours

Pour 1 litre

75 cl d’eau non chlorée

50 g de sucre

50 g de gingembre frais

5 cl de jus de citron jaune ou vert

15 cl de ginger bug (le liquide seulement)

• Versez dans une casserole l’eau, le sucre, le gingembre pelé et finement émincé et le jus de citron. Portez à ébullition jusqu’à ce que le sucre se dissolve. Retirez du feu et transvasez dans un grand bocal d’1,5 l. Laissez refroidir à température ambiante.

• Ajoutez le ginger bug. Mélangez. Couvrez le bocal avec son couvercle à caoutchouc fermé. Laissez fermenter à température ambiante jusqu’à ce que des bulles se forment et que le liquide devienne effervescent. Selon la température, il faut 2 à 5 jours.

• Filtrez la boisson et versez-la dans une bouteille à fermeture mécanique.

Laissez 1 à 2 jours à température ambiante si vous voulez beaucoup de pétillant (pensez à soulager la pression en soulevant brièvement le levier chaque jour) puis entreposez au frais.

► ECOUTEZ | Nadia Paprikas dans "On va déguster"