Marie-Claire Frédéric était l'invitée de François-Régis Gaudry dans "On va déguster" ce week-end. Voici une des recettes qu'elle nous livre, tirée de "Boissons fermentées"

Ginger bug de Marie - Claire Frédéric extraite de son livre « Boissons fermentées naturelles » © Alternatives Gallimard

Temps de fermentation : 3 à 7 jours

1 racine de gingembre bio de préférence sucre blanc ou roux eau non chlorée

Jour 1 : versez 20 cl d’eau dans un bocal. Ajoutez 3 c. à s. de gingembre non pelé, coupé en fines tranches, et 3 c. à s. de sucre. Mélangez. Fermez le bocal avec un tissu fixé par un élastique. Laissez à température ambiante chaude (25-27 °C).

Jour 2 et suivants : Ajoutez chaque jour 3 c. à s. de gingembre et 3 c. à s. de sucre. Mélangez bien, refermez. Prenez soin de mélanger tous les jours et de le laisser au chaud.

Après le jour 5 en moyenne, vous devez observer des bulles très fines en surface du liquide, et un pétillement.

Pour l’utiliser : ajoutez 5 à 10 % de liquide du levain de gingembre dans la boisson à fermenter. Remplacez chaque prélèvement, dans le bocal par autant d’eau, plus un peu de sucre. De temps en temps, remplacez une partie du gingembre d’origine par du neuf. Entre deux utilisations, stockez-le au frais dans son bocal hermétiquement fermé.

Si vous avez besoin d’une plus grande quantité pour une recette, ajoutez-lui quelques tranches de gingembre et autant d’eau sucrée que vous comptez en utiliser, à raison de

70 g de sucre au litre, et laissez fermenter 24 h avant de l’utiliser.

