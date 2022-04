Marcial Di Fonzo Bo remonte l’une des pièces emblématiques de Matthias Langhoff de la fin du XXème siècle. Un spectacle évènement.

Langhoff - Richard III © Julien Sirjacq The Bells Angels

Prêt à tout pour s’emparer de la couronne d’Angleterre, Richard III est un malfrat d’une noirceur sans égale. Sur un plateau instable, dans un décor machine de guerre, vacillent courtisans, guerriers, traîtres et princes.

Duchesse d’York, mère de Richard : Quelle heure de joie peux-tu-citer Que j’aie jamais goûtée en ta compagnie ?

: Quelle heure de joie peux-tu-citer Que j’aie jamais goûtée en ta compagnie ? Richard : Aucune ma foi, si ce n’est l’heure d’Humphrey qui entraîna votre Grâce un jour loin de moi, prendre le petit déjeuner

" Ce roi est un être particulier, que Shakespeare présente comme étant d’une grande laideur, une laideur qui est l’image extérieure d’une laideur intérieure, d’une noirceur sans égale, qui démultiplie la violence de son combat et son inhumanité froide, sans émotions visibles. Un roi comédien qui se connaît, ne se ment pas à lui-même, annonce sans dissimulation le plan très réfléchi qui doit lui permettre d’accéder au trône sans états d’âme, sachant que la gloire, même temporaire, est un gage d’immortalité.

En réécrivant l’Histoire, Shakespeare invente, brode, travestit la vérité et livre une œuvre unique qui, après Hamlet (1600), est la plus jouée à travers le monde, en particulier dans les périodes de bouleversements politiques, d’instabilité et de violence. Ces périodes qui favorisent l’émergence de dictatures molles ou sanguinaires.

En présentant une nouvelle version de ce chef d’œuvre en 1995, Mathias Langhoff prévient dès le titre, Gloucester Time / Matériau-Shakespeare – Richard III, qu’il s’agit pour lui d’utiliser un matériau dramatique pour aller au-delà de la simple lecture d’un texte figé dans le temps et de le faire vivre dans le moment de sa représentation."

Jean-François Perrier

" Souvent c’est autour de la laideur et de la difformité de Richard que se construit ce rôle. Pour ma part, il n’y avait pas de traduction physique de cette difformité mais mon corps et celui des autres interprètes étaient sans cesse « tordus » par la machine inventée par Matthias Langhoff. C’est de ce combat que surgissait le rapport au « mal » qui est un des thèmes centraux de la pièce. Le mal absolu, le mal banal, motivé par la vengeance et la haine.

L’histoire avance d’une façon limpide et cruelle et je veux transmettre cette fascination pour le mal qui irrigue toute la pièce.

On pourrait presque dire que c’est le monde qui va mal et qui transforme les individus et les rend tels qu’ils sont en montrant leurs difformités. Il y a deux Richard, celui du jeu et celui de la sincérité, celui qui se sait fourbe et traître et le dit, celui qui sait peut-être à l’avance l’échec de son aventure."

Marcial Di Fonzo Bo

" Là où les auteurs dramatiques commencèrent à penser, ils commencèrent à construire. Shakespeare n’a pas besoin de penser. Il n’a pas non plus besoin de construire. Chez lui, c’est le spectateur qui fait la construction. Shakespeare ne façonne pas le destin d’un homme au deuxième acte pour rendre possible le cinquième."

Bertolt Brecht

Gloucester Time Matériau Shakespeare Richard III à la Villette