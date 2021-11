Pour la sortie de son nouvel album "30" vendredi, Adele a formulé un souhait : la fin de l'écoute aléatoire des albums. Spotify a presque exaucé son souhait, en supprimant l'écoute des albums en aléatoire... uniquement par défaut.

L'album d'Adele s'écoute sur Spotify comme en disque : dans l'ordre © AFP / Tolga Akmen

Face à un format CD qui continue de reculer et un format vinyle revenu sur le devant de la scène depuis des années, Spotify vient de changer un élément sur son interface, qui le rapproche des bons vieux formats physiques : désormais, quand vous lancez un album sur la plateforme de streaming, l'album se lancera dès la première piste et déroulera les titres... dans l'ordre. Avant, la lecture par défaut était aléatoire.

On ne dit pas "non" à Adele

Particularité de cette nouveauté : elle fait suite à la demande d'une artiste, et pas n'importe laquelle. Pour la sortie de son album "30", vendredi dernier, la chanteuse britannique Adele a demandé à la plateforme de favoriser l'écoute d'un album dans l'ordre, et pas en lecture aléatoire. "Notre art raconte une histoire et ces histoires méritent d'être écoutées comme nous l'avons souhaité", a-t-elle déclaré dans un tweet, auquel Spotify a répondu : "Nous ferions tout pour toi".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Concrètement, le bouton rond et vert qui figure sur la page d'un album ne lance plus la lecture de l'album en aléatoire, mais dans l'ordre : ensuite, une fois la lecture lancée, libre à l'utilisateur ou l'utilisatrice de basculer en lecture aléatoire – ou même de piocher la chanson de son choix dans l'album.

Une nouveauté "assez bizarre"

"Certains utilisateurs râlaient parce que Spotify forçait la lecture aléatoire, même pour les utilisateurs payants", rappelle Sophian Fanen, journaliste pour Les Jours, spécialiste du marché de la musique. Il rappelle toutefois que ce sont, à la base, les habitudes d'écoute sur Internet qui ont favorisé l'émergence de la lecture aléatoire : "On s'est rendu compte que les auditeurs, certes, écoutaient toujours des albums, mais qu'ils téléchargeaient aussi des morceaux à l'unité pour les écouter dans des playlists qu'ils réorganisaient à leur façon". Au moment de la création de son Apple Store, Apple s'est inspiré de cet usage pour obtenir des maisons de disques qu'elles acceptent de vendre des morceaux à l'unité.

"Aujourd'hui, Spotify, Deezer ou Apple s'inscrivent dans cette continuité, mais ils ont comme effacé les autres usages"

En remettant la lecture dans l'ordre comme lecture par défaut, Spotify respecte donc mieux les albums qui, à l'instar de celui d'Adele - qui a dépassé les 60 millions de streams en l'espace de 24h - racontent une histoire de titre en titre. "Mais c'est assez bizarre, et un peu cynique, d'annoncer une nouveauté alors qu'on ne fait que revenir à la façon dont la musique s'écoute depuis un siècle", explique Sophian Fanen.