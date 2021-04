Le deuxième numéro de "Grand bien vous fasse" d'Ali Rebeihi et Christilla Pellé-Douël sort le 21 avril chez les marchands de journaux. Un partenariat Ça m'intéresse - France Inter. Ce numéro est consacré à La puissance des liens, tout un programme !

Détail de la couverture de Grand bien vous fasse n°2 © Ca m'intéresse France Inter

Ali Rebeihi :

"Dès la naissance, nous, les humains, sommes dépendants des autres. Et quels autres ! Notre mère et notre père nous aiment au sens propre et nous nourrissent aussi de mots tendres, de caresses, de contact peau à peau. Des nourritures affectives qui déterminent en grande partie notre développement cérébral, psychologique, physique, comme le souligne si bien Boris Cyrulnik… A contrario, les serpents, les insectes ou les poissons n’ont nul besoin de telles nourritures affectives !

Feuilletez quelques page :

L’anthropologie, la philosophie, la psychiatrie, la neurologie nous le disent : sans les autres, nous n’existons pas

Les liens familiaux, amicaux, amoureux ou ceux qui nous unissent aux animaux sont essentiels à notre équilibre et, disons-le, à notre survie psychique et physique. Sans Vendredi, Robinson Crusoé n’aurait sans doute pas survécu psychologiquement dans son île. En cette période de pandémie qui ressemble à un jour sans fin, une sensation de vide s’est emparée de nous. L’enfer, ce n’est pas les autres, c’est l’absence de l’autre. Nous ressentons corps et âme ce manque de l’autre, des autres, qui nous empêchent d’être pleinement nous-même.

En nous appuyant sur de nombreuses études scientifiques, nous avons voulu savoir pourquoi nous avons tant besoin d’autrui pour exister. Pourquoi est-il si important de recevoir des marques sinon d’amour et d’affection, du moins de reconnaissance, d’estime ? Nous verrons comment consolider ces liens si essentiels à notre bien-être, voire à notre bonheur.

Comment les rendre plus épanouissants ? Par exemple, en ne craignant pas de demander de l’aide, de montrer nos faiblesses, d’entrer en intimité.

Mais aussi en apprenant à exprimer gratitude, empathie et affection. Car l’interdépendance ne nuit pas à notre besoin d’autonomie, bien au contraire ! Et vous verrez aussi comment surmonter la rupture d’un lien, amoureux ou amical, tâche ô combien difficile.

Avec mes compagnons d’émission – Baptiste Beaulieu, Boris Cyrulnik, Thierry Lhermitte, Guillemette Odicino – et sous la direction de Christilla Pellé-Douël, nous tentons, dans ce second numéro de la revue que nous sommes si heureux de partager avec vous, de resserrer les liens. En oubliant pour quelques instants cette société du sans contact qui nous fatigue psychologiquement, sans gestes barrières et distances physiques…"

Au programme

La famille, un lien vital

L'amour un lien si fort et fragile

L'amitié, un lien parfait ?

Ces liens qui guérissent....

Pourquoi sommes-nous si proches des animaux ?

Aller Plus Loin

=> La conférence "Grand bien vous fasse : la séance" avec Ali Rebeihi, Rebecca Shankland et Boris Cyrulnik, se tiendra à distance depuis la Galerie Seine, mardi 11 mai à 19H (1H 20 minutes d'échanges avec le public). Gratuit. Parrainage MACIF.