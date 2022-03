Une édition ouverte et audacieuse avec Eddy de Pretto, président du jury.

Grand prix poésie RATP © Edition 2022

À partir du 16 mars et jusqu’au 19 avril, la RATP invite tous les amoureux des mots, quel que soit leur âge, à prendre leur plume et à participer à son grand concours de poésie !

Les meilleurs poèmes, sélectionnés par un jury de passionnés seront affichés pendant tout l’été sur l’ensemble du réseau Île-de-France Mobilités exploité par la RATP et, ainsi, lus par plusieurs millions de voyageurs.

RATP / Hamdi Chref

Pour cette nouvelle édition, c’est Eddy de Pretto qui orchestrera les délibérations du jury. Propulsé au rang de phénomène depuis la sortie de son premier EP et sa chanson Kid, écrite en écho au poème If de Rudyard Kipling, l’inclassable Eddy de Pretto, « artiste non-genre » comme il aime à se définir, allie savamment des sonorités mixtes qu’il habille de textes pleins d’émotion. Son univers poétique urbain, son style sensible et son lyrisme cru en font l’une des voix les plus singulières et prometteuses d’aujourd’hui.

Plus j’ai grandi, plus j’ai commencé à écrire, plus j’ai tenté de déconstruire l’aspect un peu scolaire de la poésie et d’en faire un peu ce que je veux. Depuis que je suis petit, je vois des poèmes affichés dans le métro. C’est vraiment accessible à monsieur et madame tout le monde. Je pense que ça donne envie à des gens d’écrire des choses. C’est ça qui est génial !

Eddy de Pretto Président du jury du Grand Prix Poésie RATP 2022

Eddy de Pretto / Marie Schuller

Pour participer, rien de plus simple : les candidats sont invités dès le 16 mars et jusqu’au 19 avril à se rendre sur le site grandprixpoesie.ratp.fr pour déposer leur poème dans l’une des trois catégories proposées :

La catégorie « Enfants » pour les moins de 12 ans ;

la catégorie « Jeunes » pour les moins de 18 ans ;

et la catégorie « Adultes » pour les plus de 18 ans.

La thématique est libre : poésie lyrique, engagée, drôle ou absurde… en vers ou en prose, court (4 lignes maximum) ou long (14 lignes maximum).

Outre les 100 finalistes qui verront leur texte publié dans un recueil édité en partenariat avec Gallimard, les 10 lauréats sélectionnés par le jury, parmi lesquels les Grands Prix de chaque catégorie, et le lauréat du Grand Prix Voyageurs, auront en plus la chance de voir leur poème affiché dans le métro parisien durant les deux mois d’été.

Nouveau : les voyageurs aussi auront l’occasion de voter !

Cette année, aux trois grands prix habituels « Enfants », « Jeunes » et « Adultes » s’ajoutera le Grand Prix Voyageurs, issu du vote des internautes. Pour la première fois, le public sera donc lui aussi invité à voter, dès la fin mai sur le site du concours, pour désigner son poème préféré parmi une sélection de 30 textes finalistes et désigner le Grand Prix Voyageurs.

Pour le lancement du Grand Prix Poésie RATP le 16 mars, des agents distribueront, grâce à Pilot, l’un de ses nouveaux partenaires, des stylos, mais aussi des cartes postales, sur lesquelles figurera un QR Code renvoyant à des conseils d’écriture. Ces distributions auront lieu dans cinq stations et gare du réseau : Goncourt, Alexandre Dumas, Saint-Michel, Cour Saint-Emilion, La Défense.

#GrandPrixPoesie #Poesie #NouveauxTalents