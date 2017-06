Guillaume Long, l’auteur du blog "A boire et à manger" publie le 4ème volume de ses aventures culinaires en BD avec une invitée de marque : la cheffe lyonnaise Sonia Ezgulian.

"A boire et à manger" de Guillaume Long et Sonia Ezgulian © Gallimard BD

Le nouveau tome d’A boire et à manger, c’est un peu Candide au pays de la cuisine de Sonia Ezgulian. Avant cette aventure, Guillaume Long, ne connaissait rien au Mad zoun, une recette de yaourt fermenté, aux aubergines façon Imam Bayildi avec plein d’oignons, ou aux maquereaux aux feuilles de figuier. Mais depuis qu’il a rencontré Sonia Ezgulian, Lyonnaise et collectionneuse de boîtes de sardines, comme lui, il est incollable sur la cuisine arménienne.

Pour son quatrième tome d’A boire et à manger (qui devait s’appeler... La Leçon de piano), le dessinateur a convié l'ancienne journaliste d’origine arménienne devenue un temps cuisinière (à L’Oxalis), avant de se lancer comme consultante pour l’industrie agro-alimentaire, la restauration et l’hôtellerie. Cette petite-fille d’une maraîchère arménienne (coté paternel) est aussi à l’origine de multiples recettes originales, et l’auteure de livres de cuisine.

A l’aide du dessinateur, Sonia Ezgulian se raconte. Guillaume Long croque son parcours savoureux depuis la rencontre avec son inspiratrice - la cheffe d’un palace monégasque, Donna Muratore -, jusqu’aux souvenirs de sa grand-mère auvergnate Marie Victorine (coté maternel), qui lui enseignait comment ne pas gaspiller (Sonia Ezgulian a publié Anti-Gaspi…). Sans oublier ses bonnes adresses de charcuterie à Lyon (Georges et Laurent Reynon), ou ses recettes napolitaines…

Pour ce portrait dessiné, Guillaume Long se campe en scène en personnage naïf qui ne connaîtrait rien à la cuisine, et fait jouer à Sonia Ezgulian une cheffe plutôt directive… La mise en scène du duo fonctionne. C’est vivant, joyeux, instructif. Une BD qui met en appétit !

Je me suis dessiné plus naïf que je ne suis, et j'ai rendu Sonia Ezgulian plus autoritaire, parce qu’elle est très gentille est qu'il est difficile de rendre cette qualité intéressante en BD. Je me suis inspiré de la BD Léonard le génie que j’ai lue quand j’étais petit...

Moi, à la base, la culture arménienne, c’était _Borat,_ le film parodique de Sacha Baron Cohen…

Comment j’ai dessiné "A boire et à manger" avec Sonia Ezgulian

La leçon de dessin de Guillaume long :

Feuilleter quelques pages d'A boire et à manger

A boire et à manger de Guillaume long avec Sonia Ezgulian est publié chez Gallimard BD

