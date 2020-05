Comédien engagé, résolument à gauche, Guy Bedos s'est illustré sur scène, au cinéma mais aussi sur la scène politique. Il est décédé jeudi à l'âge de 85 ans.

Guy Bedos n'a jamais rien lâché ! © AFP / Joel Saguet

Redresseur de torts à la fois tendre et féroce, Guy Bedos, décédé jeudi à l'âge de 85 ans, était un comique-citoyen engagé à gauche, pas toujours charitable avec sa famille de pensée, qui s'était aussi illustré au cinéma et au théâtre. "Je me sens d'abord humoriste et satiriste. C'est ça ma religion. Donc libre de toute espèce de laisse qui pourrait me tenir. Je veux pouvoir tout dire, y compris des conneries", disait-il de sa voix rauque. Même s'il avait continué à monter sur scène au théâtre, un demi-siècle après ses débuts, Bedos avait fait ses adieux au one-man-show, à l'Olympia, en 2013. Voici le résumé (non exhaustif, évidemment) de sa vie en quinze photos (ou un peu plus).

Guy Bedos, avec son amie Muriel Robin, salue son public lors de sa dernière scène à l'Olympia. © AFP / Francois Guillot

En 2017, Bedos soutient Arnaud Montebourg, candidat a la primaire de la gauche. © Maxppp / IP3 / Aurelien Morissard

Au festival Lumière (Lyon), Bedos présente avec Jean-Lou Dabadie, récemment disparu lui aussi, le film d'Yves Robert "Un éléphant ça trompe énormément" (1976). © Maxppp / Le Progres / Joel Philippon

Guy Bedos et Nadine Morano se retrouvent au tribunal en 2015. Il est poursuivi par l'ancienne ministre pour l'avoir traitée de "salope" lors d'un spectacle. Il sera relaxé. © AFP

En 2012, Bedos rend visite aux salariés d’ArcelorMittal à Florange (Moselle) en grève contre la fermeture des hauts fourneaux. © AFP / Jean Christophe Verhaegen

Il s'affiche aussi aux côtés du candidat du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon. © AFP

Guy Bedos, avec ses enfants Nicolas et Victoria Bedos. © Getty

Guy Bedos et le père de Zyed Benna, en 2007. Le jeune homme et de son ami Bouna Traoré sont morts dans un transformateur le 27 octobre 2005 où ils s’étaient réfugiés, poursuivis par la police. © AFP / Stephane de Sakutin

Bedos, l'engagé. En 2006, il défile aux côts de Charles Berling lors d'une manifestation pour soutenir les expulsés du squat de Cachan. © AFP / Bertrand Guay

2005 : Guy Bedos avec son fils Nicolas, après une répétition de "Sortie de scène", pièce écrite par ce dernier. © AFP / Pierre Verdy

En avril 1990, Raymond Devos remet à Guy Bedos le prix du meilleur "One man show" lors de la 4e cérémonie des Molieres. © AFP / Pierre Verdy

Guy Bedos, Harlem Désir et l'écrivain Marek Halter lors d'une conférenc de presse de SOS Racisme le 17 mai 1988. © Getty / Gamma / Georges Merillon

Mai 1981 : Guy Bedos félicite le président socialiste nouvellement élu, François Mitterand. © AFP / Pierre Guillaud

Guy Bedos et Pierre Desproges. / DR

1977, Bedos partage l'affiche du film d'Yves Robert "Nous irons tous au paradis" avec Claude Brasseur (à l'arrière plan) et Jean Rochefort. © AFP / Gaumont International / Les Productions de la Gueville

Michel Polnareff avec Guy Bedos en 1968. © Getty / Gamma