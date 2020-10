Bloqué chez vous pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 ? Impossible d'aller frissonner devant un écran de cinéma pour Halloween ? Voici notre sélection de dix jeux vidéo pour s'offrir quelques frissons, et au passage se dire que ça pourrait être (largement) pire.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Le studio Supermassive Games ("Until Dawn") propose, pile à temps pour Halloween, le deuxième épisode de son anthologie "Dark Pictures", des histoires interactives de qualité, indépendantes mais reliées entre elles par un mystérieux narrateur, le Conservateur. Cet opus vous propose d'incarner un petit groupe de personnages victimes d'un accident de bus près de la petite ville (évidemment théâtre de drames horribles) de Little Hope. Qui survivra ? Qui périra ? Ce sont vos choix qui détermineront la fin de l'histoire... Et ce que vous en comprendrez.

Difficulté : Accessible à des néophytes.

Disponible sur : PC, PlayStation 4, Xbox One

C'est pour vous si : Vous cherchez une histoire d'horreur pour une soirée confinée à deux, puisque l'aventure est jouable de un à cinq joueurs, en se passant la manette pour incarner les différents personnages (ou en jouant à distance).

Resident Evil 7

Vous êtes confiné chez vous ? La belle affaire. Ethan Winters, lui, est enfermé dans la maison de la famille Baker, une bande de psychopathes immortels qui rêvent de faire de lui un membre permanent de la maisonnée. Ce septième épisode de la célèbre série est un cas à part : en adoptant une vue à la première personne, le jeu vous plonge au cœur de l'horreur, en privilégiant la tension et les moments de réelle terreur à l'action des précédents jeux. Terriblement efficace.

Difficulté : Challenge plutôt élevé.

Disponible sur : PC, PlayStation 4, Xbox One

C'est pour vous si : Vous voulez tester votre capacité à garder votre calme, le jeu vous plongeant dans une tension permanente ponctuée de (mauvaises) surprises terrifiantes.

Silent Hill: The Room

Épisode lui aussi très particulier d'une série culte, "The Room" vous met dans la peau d'Henry Townsend. Un personnage en bien mauvaise posture puisque, pour une raison qui lui échappe, la porte de son appartement a été condamnée et il ne peut plus en sortir. Seule issue possible : un trou dans le mur de sa salle de bain, qui l'emmène à chaque voyage dans un tout autre monde, dans la ville maudite de Silent Hill.

Difficulté : Un joueur occasionnel peut le terminer.

Disponible sur : PC

C'est pour vous si : Vous aimez les ambiances malsaines, pleines de tuyaux rouillées, de murs sales et de personnages sombres et torturés.

Outlast

Journaliste d'investigation, vous enquêtez sur les activités étranges qui se déroulent dans un asile isolé au cœur des Montagnes Rocheuses. Pas de chance, la situation sur place est pire que vous ne le pensiez : victimes d'expériences horribles, les résidents semblent avoir pris le contrôle du lieu. Armé uniquement de votre caméra à vision nocturne, vous allez devoir vous enfuir en vous cachant autant que possible d'ennemis intelligents, capables de vous retrouver en un clin d'œil.

Difficulté : Challenge plutôt élevé.

Disponible sur : PC, Mac, PlayStation 4, Switch, Xbox One

C'est pour vous si : Vous avez aimez les films "Rec" et "Le Projet Blair Witch", et que vous voulez (pour une raison qui nous échappe), vivre la même expérience que leurs protagonistes, caméra en main.

Little Nightmares

Plus qu'un jeu d'horreur, "Little Nightmares" est un jeu de plateforme dans un univers horrifique. Ce qui ne l'empêche pas de développer une ambiance assez fascinante : dans la peau de Six, une petite fille vêtue d'un ciré jaune, il va falloir s'échapper d'un inquiétant navire tout en évitant ceux qui l'habitent, des géants qui souhaitent n'en faire qu'une bouchée. Une jolie revisite des contes sombres de notre enfance...

Difficulté : Un joueur occasionnel peut le terminer.

Disponible sur : PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

C'est pour vous si : Vous aimez les univers à la Tim Burton, et vous êtes un peu trop peureux pour vous lancer dans un jeu vraiment effrayant (même si "Little Nightmares" a ses moments de tension)...

Layers of Fear

Vous êtes un peintre confiné dans son manoir victorien, et vous venez de terminer votre chef-d'œuvre. Félicitations ! Le problème, c'est que le processus a visiblement eu raison de votre santé mentale. En explorant le manoir, vous allez vite constater que tout y est fait pour déstabiliser votre perception de l'espace... Et pour vous faire sursauter.

Difficulté : Un joueur occasionnel peut le terminer.

Disponible sur : PC, Mac, PlayStation 4, Switch, Xbox One

C'est pour vous si : Vous cherchez un challenge intellectuel avant tout, le jeu étant une succession d'énigmes retorses, rendues plus difficiles encore par la manière très subtile dont le jeu vous perd dans ses méandres.

Alien: Isolation

Vous êtes la fille d'Ellen Ripley, la seule survivante du Nostromo. Quinze ans après le drame qui a décimé l'équipage du tristement célèbre vaisseau spatial, vous avez une piste pour retrouver sa boîte noire et peut-être enfin comprendre ce qui est arrivé à votre mère. Pas de chance, votre enquête va vous coincer sur une station spatiale où sévit un xénomorphe, la même créature invincible qu'a affrontée Ellen Ripley.

Difficulté : Challenge plutôt élevé.

Disponible sur : PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

C'est pour vous si : Vous êtes fan du premier film Alien, de Ridley Scott. Le jeu retranscrit parfaitement le sentiment d'oppression qui s'en dégageait, et vous propose un jeu de cache-cache terrifiant avec la créature, pilotée par une intelligence artificielle qui s'adapte à la manière dont vous jouez.

Yuppie Psycho

Si votre lieu de travail vous manque, la solution est peut-être de jouer à Yuppie Psycho, un jeu particulièrement barré où le bureau ressemble à un cercle de l'Enfer. Brian Pastemack, tout juste recruté comme "responsable de la photocopieuse" dans une société prestigieuse, va vite se rendre compte que son contrat prévoit en fait qu'il tue une sorcière qui a rendu complètement fous les employés de l'immeuble.

Difficulté : Accessible à des néophytes.

Disponible sur : PC, Mac, PlayStation 4, Switch, Xbox One

C'est pour vous si : Vous aimez les pixels, les mangas, et l'horreur teintée d'absurde, de fantastique, et même d'humour.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Encore un huis-clos, mais cette fois, il mêle horreur et "whodunnit" à la Agatha Christie. Vous incarnez l'un des nouveaux élèves d'un lycée prestigieux, qui se réveille avec ses nouveaux camarades de classe pour découvrir qu'il est impossible de sortir du bâtiment... À moins de réussir à tuer un autre élève. À chaque meurtre, un procès s'ouvre : si le tueur est identifié, il est exécuté ; sinon, il est libéré et tous les autres élèves meurent.

Difficulté : Un joueur occasionnel peut le terminer.

Disponible sur : PC, Mac, PlayStation 4

C'est pour vous si : Vous avez l'âme d'un Hercule Poirot, que vous avez adoré le film "Battle Royale" et que vous n'avez rien contre les univers délirants où un ours en peluche psychopathe a votre vie entre ses pattes.

Google

Google propose ce samedi un jeu vidéo sur le thème d'Halloween / Capture d'écran

Non, non, ce n'est pas une erreur : Google propose bien, à l'occasion d'Halloween, un petit jeu vidéo en guise de "Doodle du jour", ces petites animations autour du logo du moteur de recherche. Cette année, vous y incarnez un chat magicien qui doit éliminer des fantômes en traçant des symboles à la souris. Ça ne vous fera pas peur, mais ça pourra vous occuper quelques minutes !

Difficulté : Accessible à des néophytes.

Disponible sur : Google

C'est pour vous si : Vous aimez les chatons magiciens et vous n'avez pas beaucoup de temps libre.