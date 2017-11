Suite jouable sans avoir touché au premier épisode, cette aventure peaufine l'excellente idée qui avait permis à son aîné de créer la surprise : proposer un jeu raconté comme un livre, et où chaque rebondissement se décide d'un simple retournement de carte...

Hand of Fate 2, un jeu de rôles où les cartes ont le premier rôle © Defiant Development

En caricaturant un peu (beaucoup, même), on pourrait dire que jouer à Hand of Fate 2, c'est comme entamer une partie de tarot où votre vie serait en jeu à chaque instant. Où chaque carte prendrait corps et deviendrait, selon vos stratégies et surtout votre chance, une arme enchantée, un allié puissant, une horde d'ennemis menaçants ou un piège mortel.

Aventurier amnésique, vous passez le temps en jouant avec (ou contre, la ligne est parfois ténue) un mystérieux et inquiétant narrateur, dans une vieille roulotte en route vers une destination inconnue. Sur la table, des cartes choisies ou distribuées au hasard, dont les images racontent une petite saynète : une conversation, un combat, une découverte... Tout est possible. Si le sort ne vous est pas favorable, vous êtes littéralement propulsé dans la carte, pour y affronter la matérialisation d'autres cartes, en utilisant l'équipement fourni par vos propres cartes. Ça semble complexe ? Rassurez-vous, il suffit de quelques minutes pour entrer dans la danse.

Des cartes pour vous envoyer au tapis

Ce concept simple mais d'une redoutable efficacité avait déjà permis au premier épisode d'être une excellente surprise à sa sortie en 2015. Un jeu modeste dans sa réalisation, mais infiniment rafraîchissant. La suite ne change rien à sa recette magique, mais y ajoute son lot de nouveautés certes minimes mais bienvenues.

De nombreuses nouvelles cartes, tout d'abord, chacune contenant un petit bout de votre aventure, mais aussi une plus grande personnalisation de vos aventures (vous pouvez choisir quelles cartes vous souhaitez voir mises en jeu à chaque partie), et un aspect graphique un peu plus agréable à l’œil, notamment pour les créatures de papier que vous affronterez.

Répliques tranchantes et papier coupant

Mais ce qui fait la grande force de Hand of Fate 2, c'est son ambiance. Elle doit beaucoup à la voix d'Anthony Skordi, qui joue votre adversaire (notez que les textes et sous-titres sont tous en français, les voix en anglais). Rauque, cynique, mystérieuse ou carrément inquiétante, elle donne une force incroyable au récit en le ponctuant de répliques décalées. Car plus qu'un jeu d'action, Hand of Fate 2 est un conte, digne héritier des "livres dont vous êtes le héros", où s'entremêle l'oral et l'écrit, le commentaire désabusé au sourire en coin et le récit qu'il nous faire lire (et il y en a, des lignes, presque un roman si on les additionnait toutes).

On avance dans ce jeu comme on progressait, à une époque pas si lointaine, dans un roman fantastique, avide de voir surgir un nouveau rebondissement à chaque nouveau paragraphe parcouru. Paradoxalement, cette expérience pourtant virtuelle chante les louanges du papier, celui des pages comme celui des cartes, catalyseur fascinant de l'imagination...

► HAND OF FATE 2 - Disponible sur PC, Mac, Linux et Playstation 4