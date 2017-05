Il vaut mieux agir que parler.

Julianne Moore, Monica Belluci, Mathieu Amalric, Michel Hazanavicius, Naomi Kawase, Vincent Lindon, Sofia Coppola, Robin Campillo : le best of de la semaine cannoise de "Boomerang"

Agir plutôt que dire © Getty / paul mansfield photography

Écouter

Monica Bellucci

Iconique, surprenante, italienne, éclectique et cinéphile, Monica Bellucci sera à l'affiche, le 12 juillet, de On The Milky Road, d'Emir Kusturica. Un film d'amour explosif et onirique sur fond de guerre, d'incompréhensions et de tragique.

Le cinéma parle à tout le monde, c'est pour ça qu'il est universel.

► (re)écouter "Boomerang" avec Monica Bellucci

Mathieu Amalric

Son nom rime avec Desplechin, Paul Dédalus ou Eric Vuillard. Il rime désormais avec Barbara, à qui il consacre son nouveau film.

Faire en sorte de ne rester que dans la sensation (...) c'est ça l'art.

►(re)écouter "Boomerang" avec Mathieu Amalric

Julianne Moore

<div>Elle est l'un des visages les plus étoilés d'Hollywood et l'une des incarnations du Festival de Cannes. Elle recevait en 2014 le prix d'interprétation pour "Maps to the stars".

</div>

Tout ça n'est qu'illusion....

► (re)écouter "Boomerang" avec Julianne Moore

Michel Hazanavicius

Le redoutable, présenté hier en compétition officielle, une comédie virtuose et malicieuse sur un moment de la vie de Jean-Luc Godard, adapté d’un livre d’Anne Wiazemsky, l’ex compagne du cinéaste phare de la Nouvelle Vague. Film hommage qui ravive sur la croisette, les cendres de la révolte et les couleurs d’un pan de l’histoire du cinéma.

Chaque prise de parole publique est politique.

► (re)écouter « Boomerang » avec Michel Hazanavicius

Naomi Kawase

Son nouveau film, Hikari (Vers la lumière) est présenté en compétition officielle ce soir même. Un film sur le pouvoir du cinéma, celui de la lumière, de l’amour, des images et des mots.

Dans notre vie, on n'a pas droit à cet espoir tangible. Mais on peut trouver une sorte de lumière.

► (re)écouter « Boomerang » avec Naomi Kawase

Vincent Lindon

Aujourd’hui il est Rodin, le monstre sacré de la sculpture, dans le nouveau film de Jacques Doillon, en lice pour la Palme d’Or, et qui sort aujourd’hui dans toute la France. Un film qui interroge les notions d’œuvre et d’artiste.

Je ne réfléchis jamais. Je fais, et après je vois.

► (re)écouter « Boomerang » avec Vincent Lindon

Sofia Coppola

Après "Virgin Suicides", "Lost in Translation" ou "Marie-Antoinette", son nouveau film "Les proies" est en lice pour la Palme d'Or.

Il vaut mieux agir que parler.

► (re)écouter « Boomerang » avec Sofia Coppola

Robin Campillo

120 battements par minute, un film militant et poétique qui raconte, à l’aube des années 90, les débuts de l’association Act Up Paris qui lutte contre l’indifférence des pouvoirs publics et de la société face au SIDA. Une chronique de l’urgence de vivre.

Le cinéma, c'est de la politique, avec d'autres moyens.

► (re)écouter « Boomerang » avec Robin Campillo

• Un best of réalisé par Alexandra Guiral