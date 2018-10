France Inter a proposé à Chloé Delaume d'imaginer une histoire pour les enfants. Elle a répondu à l'invitation et voici "Héloïse, Artémis et le sort Premium", un conte à sa façon, c'est-à-dire, féministe et joyeux !

Chloé Delaume pratique l’écriture sous de multiples formes et supports. C’est en 2000 qu'elle signe son premier roman, Les Mouflettes d’Atrop. Depuis, elle publie presque un texte (parfois plus) par an... Son dernier roman Les Sorcières de la République, est un récit de fiction revisitant les mythes antiques.

L'écrivaine pratique son art sous diverses formes : romans, fragments poétiques, théâtre, autofictions... Elle aime aussi collaborer avec des artistes tirés d'autres horizons : vidéastes, designers, musiciens... L'écrivain délaisse même parfois la plume pour créer autrement, en tant qu'artiste. Actuellement, elle développe au Magasin des Horizons, (le Centre National d’Art Contemporain de Grenoble) un projet autour des espaces oniriques et de leurs cartographies, Dream Operator. Vous l'aurez compris : Chloé Delaume aime les nouvelles expériences.

Et voici qu'à l'invitation de France Inter, l'adepte de l'autofiction et de littérature expérimentale a accepté de contribuer au podcast original "Oli". À la suite de Delphine de Vigan et Geneviève Brisac (entre autres !), elle a imaginé un conte pour les enfants en forme de pépite sonore...

"Héloïse, Artémis et le sort Premium"

Chloé Delaume a créé l'histoire d'Héloïse, une petite fille qui grâce à un sort jeté par une Déesse qui "n’aime pas tellement que l’on maltraite un arbre", obtient tout ce qu'elle veut, comme par exemple devenir la première en tout - sauf que ce n'est pas très drôle quand ce n'est pas mérité.

11 min Héloïse, Artémis et le sort Premium Par Chloé Delaume

Où trouver d'autres contes d'Oli ?

Le podcast Oli est à télécharger via RSS ici ou via iTunes là.

Vous y trouverez les histoires imaginées par Delphine de Vigan, Guillaume Meurice, Alain Mabanckou, Alice Zéniter, Katherine Pancol, Geneviève Brisac, Yannick Haenel... À noter que d'autres auteurs apporteront dans leur hotte de nouvelles histoires pour les enfants dans les semaines à venir !

Le podcast Oli est disponible sur l’application mobile de France Inter, iTunes, Deezer et Orange

L'équipe derrière "Oli"

La série originale a été pensée et produite par : Léonard Billot, avec à la réalisation : Lola Costantini. Le générique est signé Charles de Boisseguin, le leader du groupe « L'impératrice ».