Henry Moore l’un des sculpteurs les plus influents du XXe siècle et le premier artiste britannique à devenir une star mondiale de son vivant.

Exposition Henry Moore ©

Incarnation du modernisme de l’après-guerre, l'art d'Henry Moore amorce le renouveau de la sculpture en Grande-Bretagne, un mouvement qui se poursuit encore aujourd’hui. Les sculptures d’Henry Moore sont exposées dans de nombreuses villes et musées du monde entier ; leurs formes organiques continuent d’attirer un public toujours plus large et d’inspirer de nouvelles générations d’artistes.

L’exposition retrace la vie et la carrière extraordinaires d’Henry Moore à travers un choix d’œuvres emblématiques, en très grande partie issues des collections de la Henry Moore Foundation de Perry Green, où il a vécu et travaillé.

Henry Moore dans son atelier à Perry Green devant Upright Internal External form 1952 / Roger Wood

La figure humaine a toujours été au centre de l’art d’Henry Moore et ce depuis le début de sa carrière. Comme il le déclare en 1961, « la figure humaine est à la fois le sujet le plus exigeant que l’on puisse s’imposer, et celui que l’on connaît le mieux ». Sa structure, ses divers points d’équilibre, ses dimensions et son rythme offrent d’innombrables possibilités en matière de formes, que Moore a développées tout au long de sa carrière tout en se concentrant sur trois thèmes majeurs : la figure couchée, la mère et l’enfant, et les rapports de formes intérieure / extérieure.

Henry Moore, Upright Internal External Form, 1952-53 / Henry Moore

L’exposition suit le développement de ces thèmes clés durant toute la carrière d’Henry Moore. Elle illustre comment le style de l’artiste a évolué en rapport aux nombreuses idées et inspirations datant d’avant la Seconde Guerre mondiale, vers un langage original, reconnu par le public du monde entier, fondé sur l’exploration de la figure humaine à travers le mélange de formes organiques et abstraites, d’une actualité toujours renouvelée.

Henry Moore, Figure, 1933-34 - Collection privée / Henry Moore

On découvrira ainsi parmi un ensemble qui réunit plus de 100 sculptures (plâtres, bronzes, bois, pierres) et 80 dessins, des œuvres réalisées dès les années 1920-1930, ses Shelter drawings réalisés pendant la Seconde Guerre mondiale, une importante sélection de maquettes provenant de son atelier, ses grands projets d’architecture, dont le mur de Rotterdam, les séries dédiées à Stonehenge, et de nombreuses sculptures qui ont fait sa renommée internationale : parmi lesquelles l’exceptionnelle maquette en plâtre peint par Moore de la Reclining figure : Festival qu’il réalise en 1951 pour le Festival of Britain, le Family Group (1948-49) qui synthétise ses recherches d’après-guerre, ou des oeuvres monumentales comme Locking Piece (1962-63), jusqu’à l’une des plus remarquables sculptures de la dernière période, la Reclining Figure: Holes (1967-78), réalisée en bois d’orme, qui viendra clôturer l’exposition.

Henry Moore, The Arch, 1963-69 / Michel Muller

Henry Moore, Family Group, 1948-49 / Henry Moore

Henry Moore, Standing Nude Girl, One Arm Raised, 1922 / Henry Moore

Une exposition réalisée en partenariat avec la Henry Moore Foundation

Commissariat : Christian Alandete, Sebastiano Barassi, Jean-Louis Prat

La Fondation Henry Moore a été créée par l’artiste en 1977 pour développer le goût du public pour les arts visuels et préserver son héritage. Moore a cédé à la Fondation son domaine de Perry Green, avec ses terres et ses studios, une collection d’environ 14 000 oeuvres d’art et lui a assigné une dotation, ce qui a permis à la Fondation de continuer à promouvoir son travail à travers des expositions et d’offrir des bourses d’études dans le domaine de la sculpture. Aujourd’hui, la Fondation soutient des projets de sculpture innovants et met sur pied des programmes originaux et rigoureux d’expositions et de recherche académique.

Henry Moore, Reclining Stringed Figure, 1939 cast 1968 / Henry Moore