Catherine Marnas met en scène au Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, "Herculine Barbin : archéologie d'une révolution". Le récit autobiographique d'une hermaphrodite au XIXe siècle, dont Michel Foucault avait déniché le manuscrit en 1978 pour le publier.

Nicolas Martel et Yuming Hey © Pierre Planchenault

Herculine Barbin rédige son journal vers le milieu du XIXème siècle. Il témoigne de sa tragique trajectoire de vie : élevée comme une fille par ses parents, à la puberté, on découvre qu'elle est née avec un sexe masculin. On lui change d'autorité son identité. Sa vie s'en trouve alors bouleversée. Elle n'est plus propriétaire de son corps.

En mettant en scène cette histoire, jouée au Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Catherine Marnas explique qu'elle a souhaité rendre hommage à une combattante. "Avec ce témoignage, on perçoit le courage qu'il a fallu à cette personne dans le fait d'écrire avec son nom, avec ses larmes, pour laisser son histoire à la postérité".

Interprétée par Yuming Hey, non-binaire

Yuming Hey interprète avec fragilité et force le rôle d'Herculine Barbin. Ce comédien non-binaire souhaite que ce spectacle fasse avancer le regard que porte la société sur les genderfluid. "Les personne intersexe sont encore invisibilisées dans la société. Par exemple, sur ta carte d'identité ou ton passeport, ça n'existe pas. Donc, elles sont invisibles".

J'aimerais que des lois concrètes existent pour ne plus invisibiliser les personnes intersexes.

Yuming Hey, que l'on a pu voir récemment dans le rôle de Mowgli dans Le livre de la jungle - une mise en scène de Bob Wilson - est déchirant lorsqu'il décrit les souffrances d'Herculine Barbin qui choisit de mettre fin à sa vie. Elle avait 30 ans.