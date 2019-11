Les podcasts, ces produits audio à écouter à la carte, cartonnent de plus en plus... et personne n’est laissé de côté. Des émissions voient le jour imaginées spécialement pour les enfants, sur des sujets ou des formats qui les touchent plus particulièrement.

Avec l’explosion des podcasts, tout le monde produit ces contenus audio faciles à distribuer, et désormais tout le monde peut aussi y trouver son compte, quel que soit son âge ou ses centres d’intérêt. Les enfants ont ainsi une offre de contenus de plus en plus variée, conçue par des indépendants mais aussi par des titres de presse jeunesse, sur des sujets aussi divers que l’écologie, l’art ou l’histoire.

Attention, cette sélection destinée avant tout aux enfants risque aussi d’intéresser fortement les parents !

“Radio Bambou”

Ce magazine imaginé par le site Reporterre, média spécialisé dans les sujets environnementaux, aborde chaque semaine un sujet lié à la planète. Il évoque aussi bien les secrets de la nature que les initiatives en faveur de l’avenir de la Terre, avec des formats qui varient du reportage classique, écrit simplement pour les enfants, à la parodie de “L’amour est dans le pré” avec des fleurs.

Avec un panda roux comme mascotte, ce podcast est une bonne initiation à l’écologie pour les plus jeunes... mais il est aussi intéressant pour les plus grands, car il met en avant des questions qui touchent à la prise de conscience globale de l’écologie.

“Petits curieux”

"Petits curieux” est la version pour enfants du très populaire podcast “Choses à savoir” : rythmé par une petite musique efficace, il répond à des questions que chacun (enfants mais aussi parents) peut se poser. Le tout en une minute en moyenne : pourquoi les fraises Tagada portent-elles ce nom ? Pourquoi le ballon de rugby est-il ovale ? Ce podcast sort plusieurs fois par semaine.

“Promenade imaginaire au musée d’Orsay”

Comment le son peut-il sensibiliser les enfants à l’art ? En imaginant des histoires ! Dans cette série de petites fictions audio, qui durent autour de dix minutes, un véritable petit univers est développé autour de chaque tableau. Et cela va bien au-delà de ce que raconte la voix : le son, la musique, donnent l’impression de plonger dans le tableau.

Là encore, ce programme est idéal pour les enfants, mais aussi pour les plus grands qui veulent redécouvrir des tableaux connus comme “Le Cirque” de Georges Seurat ou le “Bal du moulin de la Galette” de Renoir... mais aussi des œuvres moins connues du musée.

“La grande histoire de Pomme d’Api”

Depuis les années 60, le magazine Pomme d’Api est une référence de la presse jeunesse, et a amené aux petits les histoires de Mimi Cracra ou Petit Ours Brun. Racontées par Henri Dès dans les années 80 et 90, les histoires de Pomme d’Api sont désormais disponibles en podcast. Chaque mois, c’est une ou deux petites histoires autour de cinq minutes qui sont à découvrir.

“Ma vie d’ado”

Après Pomme d'Api, il y a Okapi, et ce titre-là aussi a son podcast : “Ma vie d’ado” est une collection de témoignages d’adolescents sur leurs amitiés, leurs goûts, leurs activités ou sur l’école. Contrairement aux émissions précédentes, celle-ci plaira certainement plus aux ados qu’à leurs parents – et ce n’est pas un hasard, c’est l’âge où les enfants commencent à choisir seuls ce qu’ils écoutent.

Et aussi : “Oli” et “Les Odyssées”

France Inter aussi produit des podcasts pour les petits ! Dans “Oli”, des auteurs de renom comme Katherine Pancol, Zep, Delphine de Vigan ou des voix de France Inter comme François Morel ou Guillaume Meurice, ont signé des contes pour les enfants, qu’ils lisent eux-mêmes.

Et dans “Les Odysées”, Laure Grandbesançon raconte de grands épisodes de l’histoire à la manière de petites fictions, qui font revivre de grands personnages historiques.

►►► Journée spéciale #lesenfantsdabord

À l’occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant, France Inter et Konbini s’associent à l’UNICEF pour une journée spéciale : où en sont les droits de l’enfant ? Comment lutter contre les violences faites aux enfants qui persistent ? Comment faire face aux nouveaux défis d’un monde en mutation ? Tout le programme est à retrouver ici.