LGBTQI… Comment favoriser l'épanouissement d’enfants et d’ados que la société juge « différents » ? Comment combattre le harcèlement lié à ce type aux préjugés sur les transidentités ? Les réponses de spécialistes.

Comment lutter contre les préjugés de genre au sein de la famille ? © Getty

Invités de l’émission Grand bien vous fasse, la manageuse et mère du chanteur Bilal Hassani, Amina Frühauf, la psychologue clinicienne, Sophie Cheval, la chroniqueuse Gwenaëlle Boulet, et le médecin généraliste Baptiste Beaulieu ont donné quelques conseils pour lutter contre l’homophobie et les stéréotypes de genre.

Une question importante

La question longtemps taboue des discussions familiales mérite d’être soulevée, car comme le rappelle le médecin Baptiste Beaulieu : « Assumer une sexualité différente de la norme est difficile.»

Les adolescents LGBT se suicident quatre à six fois plus que les adolescents hétérosexuels.

Ce chiffre effroyable devrait tous et toutes nous interroger : comment est-ce qu'on les accompagne vers le bonheur et vers l'acceptation de soi ? »

Savoir d’où vient l’homophobie

Pourquoi les transidentités dérangent ? Sophie Cheval commence par préciser « L’homophobie, ou la transphobie, sont pour moi des termes impropres. On qualifie de peur (phobie) une discrimination, une violence exercée envers autrui. Je propose d'utiliser davantage les termes d’hétérosexisme ou de cissexisme. Les sexualités ou les genres « différents » provoquent des réactions violentes, car ils remettent en question profondément la place assignée à chacun. »

Pour Gwenaelle Boulet, l’hétérorosexisme proviendrait d’un besoin de repères dans une société où beaucoup de choses changent. Et elle constate : « Je me suis plongée dans les archives d’Astrapi et de Pomme d’Api. Dans les années 1970, ces questions traversaient déjà la société. Des parents se demandaient s’il fallait habiller son garçon, comme un petit garçon, sa fille, comme une petite fille. Des débats beaucoup plus apaisés sur ce sujet que maintenant. »

Baptiste Beaulieu : « L’intolérance provient aussi de la façon dont les garçons se construisent. La formation de la masculinité passe souvent par le rejet du féminin (en se moquant des filles, et en exagérant les actions sexuelles avec elles) et par le fait d’échapper à la présomption d'homosexualité. »

Etre vigilant

Des agressions verbales ou autres que subissent les LGBTQI sont le fruit de stéréotypes implicites, comme l’explique Sophie Cheval : « Des phrases intolérantes sont parfois prononcées de manière explicite. Mais la plupart du temps, tout ça est extrêmement implicite et non déconstruit.

La discrimination est d’autant plus puissante qu'on l’a intériorisée chacun et chacune.

Même les plus tolérants d'entre nous, portons l'accumulation de centaines de milliers d'années d'apprentissage hétérosexiste, cissexistes. Il est important d'y prêter attention et de les déconstruire dans toutes les situations du quotidien. »

Instaurer des moments d’échanges

Amina Frühauf n'avait qu’une peur : perdre le contact avec ses enfants et laisser la société leur dire qui ils étaient. Donc, elle a instauré « des rituels tous les dimanches matin : « Le confessionnal du dimanche ». Rien à voir avec la religion : mes enfants avaient le droit de poser toutes les questions qu’ils voulaient. Et, j'avais l'obligation de répondre et le droit de dire : « Je ne sais pas, mais nous allons chercher et essayer de comprendre ensemble. »

Donner l’exemple

Tenir un discours ouvert et tolérant est bien, mais agir en accord avec ces valeurs est mieux. Sophie Cheval : « On me dit que les garçons et les filles, c'est pareil ou que les hommes peuvent jouer le même rôle que les mamans... Mais si, enfant, je le constate dans ma vie quotidienne, c'est beaucoup plus puissant. ». Et Baptiste Beaulieu d'ajouter : « Ce que font deux adultes consentants ne regarde personne. On ne demande pas aux hétérosexuels de se présenter comme tels.

Mais quand quelqu’un se présente en disant : « Je m'appelle Bilal Hassani, et je suis homosexuel ». C'est très important pour ceux qui se posent des questions, qui pensent que leur sexualité est honteuse et qu’ils devraient la taire. »

Accueillir le coming out

Même si on se doute de quelque chose, le médecin Baptiste Beaulieu rappelle qu’il est important de ne pas provoquer le coming out de son enfant. En revanche, on peut poser des jalons pour qu’il se sente rassuré en laissant traîner des revues, des livres, ou des films qui donnent une image positive de l’homosexualité.

Ensuite, comment recevoir la parole de son enfant qui annonce son homosexualité ? Sophie Cheval explique qu’à ce moment-là, les parents peuvent être traversés par toutes sortes d'émotions, « de représentations, d’angoisses, de doutes, de souffrances. Mais c’est de la vie de l’enfant dont on parle. Il se présente comme la personne qu’il est réellement. »

Amina Fruhauf ajoute : « Il ne faut penser qu’à ses enfants. C'est un peu violent ce que je vais dire, mais il vaut mieux avoir un enfant vivant et homosexuel que suicidé. S'il vous plaît, en tant que parents, essayez au moins de le préserver de réactions hostiles dans le cercle familial. Donnez-lui de l'amour et de l'acceptation. Même si cela vous trouble. Il y a des psychothérapeutes, des psychologues, des structures associatives pour aller parler, mais épargnez votre trouble. »

Être ferme avec l’entourage

Pour que le genre et la sexualité de son enfant soient acceptés, Amina Frühauf témoigne. Son fils Bilal Hassani était un enfant très joyeux : « Il souriait, chantait et dansait tout le temps, et il voulait jouer à la Barbie. Ce qui ne me posait pas de problème. Mais je ne suis pas toute seule. Avec ma famille, j'ai été assez dure au départ.

Je l'ai menacée de ne plus pouvoir voir Bilal si quelqu'un faisait une remarque.

J'ai été un peu excessive pour leur montrer à quel point c'était très important pour moi qu'on respecte les envies et la nature de Bilal. »

ECOUTER | Grand bien vous fasse sur les préjugés de genre

Avec :