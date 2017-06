Une recette de Tamir Nahmias, jeune chef originaire de Haïfa

350g Pois chiches (trempés dans l'eau pendant 12 heures)

1 cuillère à café de bicarbonate de soude

2 citrons

125g tahini

1 ½ cuillères à café de sel fin

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

½ cuillère à café de cumin moulu

Faire tremper les pois chiches dans une grande quantité d'eau avec demi cuillère à café de bicarbonate de soude. Le lendemain, égoutter et rincer.

Remplir un pot avec de l'eau environ 3 ½ litres (attention pas trop d'eau) et ajouter les pois chiches et une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude et porter à ébullition.

Ecumer la mousse, réduire la chaleur et laisser mijoter jusqu'à ce que les pois chiches soient cassés.

Éteindre le feu et laisser refroidir. Lorsque les pois chiches sont encore chauds, les égoutter. Garder l'eau de cuisson.

Placer dans un robot les grains chauds, le jus de citron, le sel, le cumin et ¼ de liquide de cuisson.

Mixer jusqu’à obtenir une purée lisse. Ajouter le tahini et continuer à mixer. Si besoin ajouter de l’eau de cuisson. Goûter et rectifier l'assaisonnement si nécessaire avec du sel et du cumin.

Servir chaud avec un filet d'huile d'olive, du persil haché et du piment frais.

