Il vous manque encore quelques cadeaux ? Beaux Livres, recueils, BD, Coffret jeu... les émissions de France Inter se déclinent dans de nombreux formats différents. Christophe André, On va déguster, OLI, François Morel... A (re)découvrir et à offrir pour les fêtes.

Dans la hotte de France Inter, des idées cadeaux à foison © Getty

L'agenda culturel 2020

Connaître, dès maintenant, le meilleur de l’actualité culturelle de 2020.

L’Agenda Culturel 2020, co-édité par Le Figaro et France Inter est une sélection rigoureuse, riche, experte, originale des meilleurs événements culturels de l’année prochaine. Avec ce "guide augmenté", Le Figaro et France Inter donnent un avant-goût des événements culturels incontournables de l’année.

Du MoMa à New-York aux Grand Palais, Louvre, Fondations Vuitton et Pinault de Paris, de la Halle aux Grains de Toulouse au Mucem de Marseille, de la Scala de Milan au Royal Albert Hall de Londres, l’Agenda culturel 2020 est un véritable voyage culturel.

Retrouvez également les choix des producteurs de France Inter.

Le temps de méditer de Christophe André

Pour beaucoup, la méditation fait peur ou agace. Ce livre est l’occasion de comprendre qu’elle est simplement un entrainement de l’esprit et un antidote au chaos de la vie moderne. Le livre de Christophe André propose de faire découvrir à un très large public ce qu’est exactement la méditation.

Sept ans après Méditer jour après jour, j’ai eu envie d’écrire un livre sur tout ce que j’ai appris de cette pratique qui peut changer une vie.

En bonus, un CD audio téléchargeable d’exercices est proposé pour découvrir concrètement cette pratique avec 9 méditations de base. Un véritable programme pour s’initier à la pratique ou l’approfondir.

Le temps de méditer de Christophe André © Radio France

Une co-édition France Inter | L'Iconoclaste

La Boîte à Quiz "On Va Déguster"

Mesurez-vous au talent de François-Régis Gaudry et de son équipe en répondant à ses 1000 questions gastronomes !

Quel ingrédient entre dans la préparation de la spécialité lyonnaise appelée cervelle de canut : de la cervelle d’agneau, de la gelée ou du fromage blanc ? Le pagre rouge est un poisson à chair blanche. Vrai ou faux ? Avec quel type de cuisine Michel Guérard a-t-il acquis sa réputation : la cuisine moléculaire, la cuisine réunionnaise ou la cuisine minceur ?

La boite à quizz © Radio France

Plusieurs critiques gastronomiques sont en lice pour décrocher la récompense suprême : le gourmet d’or. Une fois n’est pas coutume, ce sont les critiques qui se retrouvent sur le grill ! Pour décrocher ce prix prestigieux, vous devrez valider votre "Parcours dégustation" en testant vos connaissances en matière de gastronomie !

Retrouvez On va déguster de François-Régis Gaudry et son équipe le dimanche à 11h

Une histoire et…. Oli

L’histoire du soir réinventée par les plus grands auteurs

La série de podcast originaux créée par France Inter est devenu une collection d'albums jeunesse avec des auteurs de renom et des illustrateurs talentueux aux univers singuliers, tous réunis dans de magnifiques livres illustrés pour les 4-7 ans, à lire tous les soirs avant de s’endormir !

Quatre contes sont publiés en version papier. Feuilletez quelques pages.

"Je n'ai encore rien dit" par François Morel

On critique parfois ceux qui ont profité de la notoriété de leur père pour se faire connaître, mais est-ce que Jésus Christ, je pose la question, je ne veux faire le procès de personne, n’a pas, plus que les autres, exagérément utilisé la notoriété de son père pour faire carrière dans la messianie ?

François Morel est de retour avec son nouveau recueil de ses chroniques de 2017 à 2019 après avoir publié en 2011 : L'Air de rien : chroniques, 2013 : Je veux être futile à la France 2017 : Jamais la même chose et Je rigolerais qu’il pleuve.

Pour la première fois, le recueil est illustré des dessins de François Boucq, qui signe également la couverture.

Retrouvez La chronique de François Morel chaque vendredi à 8h55

"Les chroniques de l'espace" de Jean-Pierre Luminet

Il y a cinquante ans, un homme a marché sur la Lune pour la première fois. Pour commémorer cette prouesse technologique, Jean-Pierre Luminet retrace la fabuleuse épopée de l’exploration spatiale et nous invite aussi à voyager dans le futur.

A travers ces chroniques, Jean-Pierre Luminet nous délivre un important message : le véritable, grand et noble objectif de l’exploration spatiale n’est pas de conquérir, mais de comprendre. Et en comprenant ce qui nous est étranger et si lointain, nous nous comprenons mieux nous-mêmes, en vue de construire un monde meilleur.

Une co-édition France Inter | Cherche Midi

Les promesses de la science

Chaque jour, la science avance et définit les contours des promesses de demain. Quels seront les modes d'apprentissage à l'ère des neurosciences ? Et si on en finissait avec les cancers ? Jusqu'à quel point pourra-t-on améliorer les performances des sportifs grâce à la physique ? En quoi l'hyperpuissance de l'informatique va-t-elle bouleverser notre société ?

Pour le savoir, Fabienne Chauvière a sollicité une dizaine de chercheurs, qui nous content ce que la science nous réserve.

Retrouvez Fabienne Chauvière chaque week-end à 7h15

Les co-édition Inter © Radio France

->> LE COIN BD

Rendez-vous avec X

L'émission emblématique de France Inter qui a tenu en haleine des millions d'auditeurs chaque week-end pendant près de 20 ans est de retour en bande dessinées

Corto Maltese - Le jour de Tarowean

En situant cet album juste un an avant La Ballade (en Tasmanie, en 1912) Rubén Pellejero et Juan Díaz Canales mettent en scène le jeune Corto, avant cette première aventure. Ils nous replongent dans la grande énigme du Corto crucifié, portant avec lui l’ambivalence de "l’aventurier canaille" et du "prophète sacrifié".

Une co-édition France Inter | Casterman

Comment dessiner Le jour de Tarowean, La leçon de dessin de Ruben Pellejero

