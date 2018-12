Petit tour d'horizon des livres co-édités par France Inter tout au long de cette année. Vous y retrouvez les grandes voix de l'antenne, passées et présentes et quelques idées de cadeaux à ajouter sous le sapin.

ILes voix d'nter

Remèdes à la mélancolie | Eva Bester

Eva Bester rassemble et raconte mille et un remèdes à la mélancolie glanés au fil de ses entretiens sur France Inter. Livres, musique, films, recettes, idées réconfortantes : de Bertrand Blier à Sébastien Tellier, de Marie Desplechin à Gérard Garouste, de Tonino Benacquista à Philippe Starck, chacun dévoile ses antidotes personnels en cas de spleen.

Je voudrais que ces pages soient consolatoires. Si elles vous donnent le goût d’écouter une chanson, de lire, de danser, ou vous divertissent simplement, leur mission sera accomplie.

Very Good Trip | Michka Assaya

"Eh oui, le grand voyage commence aujourd’hui.

À partir de ce matin, pendant un mois, je vous embarque dans un Very good trip, c’est promis, à travers les paysages magiques, parfois oubliés ou méconnus, de l’histoire du rock, au sens très large.

Chaque semaine, ce sera un voyage différent. Pour commencer, je vous convie à un grand tour dans un monde enchanté, celui de la pop mélodieuse, baroque et bizarre née lors de la période dite psychédélique.

Il y a près de cinquante ans aujourd’hui – c’était un autre siècle, un autre monde – a eu lieu, dans la très jeune histoire du rock, cette révolution. Il s’agissait d’ouvrir, grâce à une musique nouvelle, de nouvelles voies à l’esprit humain, et même de lui apporter de nouvelles révélations. Alors, vous imaginez, à la radio, on s’est mis à entendre des choses extrêmement étranges."

Petit manuel d’économie quotidienne | Dominique Seux

"Le monde est redevenu dangereux. Les mouvements migratoires, les dérèglements climatiques, les pannes de la démocratie, l’arrivée aux responsabilités politiques de générations qui n’ont connu aucun conflit militaire majeur sont les facteurs les plus importants de ce qui nous menace. Mais l’économie elle-même ne tourne pas rond. […] Il faut retrouver un projet mobilisateur pour l’économie comme pour la politique. Le sauvetage de la terre pourrait être celui-là." - Dominique Seux

L’Histoire de la Ve République | Thomas Legrand

L’histoire de la Ve République retrace les périples de notre Constitution, à la fois déséquilibrée, imparfaite, tout en restant solide et résistante face aux événements. À la façon d’un reporter qui explorerait ces six décennies d’histoire politique, Thomas Legrand fait parler les fondateurs et les praticiens de ces institutions, pour en expliquer les rouages et les évolutions.

Ça peut pas faire de mal – tome 4. La littérature jeunesse | Guillaume Gallienne

Guillaume Gallienne lit et commente des incontournables de la littérature jeunesse, accompagné au piano par Philippe Dubosson : Le Lion de Joseph Kessel, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, Tom Sawyer de Mark Twain...

Les co-éditions France Inter

Jamais la même chose | François Morel (Poche)

La cuvée 2015-2017 des chroniques de François Morel, préfacée par Guillaume Meurice : une centaine de chroniques toujours aussi décapantes, cinglantes, émouvantes. Justes, jamais méchantes, elles racontent l’actualité de ces deux dernières années, façon Morel. On en redemande !

L’échappé belge | Alex Vizorek (Poche)

L’Echappé belge rassemble le meilleur des récentes chroniques d'Alex Vizorek. Il y évalue le sex-appeal d’Emmanuel Macron, se convertit au « pastafarisme » devant Caroline Fourest, s’interroge sur le phénomène Pokemon GO ou encore donne quelques conseils marketing à Alain Juppé.

Le tout est illustré par les dessinateurs franco-belges Pierre Kroll et Nicolas Va­dot

Les BD

Le voyage de Marcel Grob | Philippe Collin et Sébastien Goethals

Le destin tragique de Marcel Grob, jeune Alsacien de 17 ans, enrôlé de force dans la Waffen SS en juin 1944.

Philippe Collin et Sébastien Goethals se basent sur l’histoire vraie d’un de ces « Malgré-nous » pour raconter comment et dans quelles conditions ces jeunes Alsaciens furent incorporés et durent combattre dans la SS.

L’âge d’or | Cyril Pedrosa

L’auteur des "Trois ombres", de "Portugal" et des "Equinoxes" a publié à la rentrée une fable politique pleine de souffle écrite avec Roxanne Moreil. Un récit médiéval teinté de féminisme, vivant et passionnant.

Le Moyen Âge avec ses manants et ses seigneurs est le cadre idéal pour mettre en scène une fable politique. L’utopie redevient audible. Autant on a du mal à imaginer la fin de notre monde contemporain, autant tout le monde conçoit facilement la fin de la féodalité. Pourtant à l’époque, ça n’avait rien d’évident

La science

Les grandes épopées qui ont fait la science | Fabienne Chauvière

Pour raconter ces histoires extraordinaires qui ont «fait» la science moderne, Fabienne Chauvière a réuni les plus grands chercheurs qui exposent leurs découvertes au fil des pages : Julien Bobroff, Emmanuel Bocrie, Norin Chai, Georges Chapouthier, Laurent Cohen, Françoise Combes, Axel Kahn, Valérie Masson-Delmotte, Marylène Patou-Mathis, Francis Rocard, Brigitte Senut, Cédric Villani

Parlez-vous cerveau ? | Lionel Naccache

Balade en terre inconnue ou mission d'intérêt public ? Les deux ! Avec Lionel Naccache vous allez apprendre une nouvelle langue: celle du cerveau ! Vous allez découvrir une langue bien vivante dont les racines plonge aux origines du Moyen-Age et au delà. Le mot cervelle par exemple apparaît déjà dans La chanson de Roland ou chez Chrétien de Troyes.

Intelligence artificielle (poche)

Ce volume reprend les textes et entretiens parus dans le hors-série Voyage au cœur de l’IA, coédité par Libération et France Inter, paru en décembre 2017.

L'environnement

Changer d’ère l’air de rien | Valère Corréard

Chaque semaine dans Social Lab, Valère Corréard propose un coup de projecteur sur une tendance ou une initiative pour changer le monde et notre quotidien. Dans la continuité de cette chronique, voici le premier guide pratique destiné au grand public qui montre comment changer nos habitudes et réussir notre transition.

Manifeste pour demain | Philippe Bertrand

À travers une série d’expériences concrètes à l’échelle locale, Philippe Bertrand dévoile le foisonnement des initiatives dont la majorité relève de l’économie sociale et solidaire: éducation, santé, logement, emploi, production, consommation… aucun secteur de vie n’est oublié.

Les classiques

Radioscopie

Parmi les émissions mythiques de France Inter celle-ci a une place de choix. Il y a 50 ans naissait Radioscopie et Jacques Chancel "ré-inventait" l'interview. Dans le livre publié pour célébrer cet anniversaire par L’INA, France Inter et les éditions du Sous-Sol vous pourrez certaines de ces Radioscopies retranscrites sur papier.

Jacques Chancel à la maison de la radio. © Radio France / Photothèque

Les Réquisitoires du Tribunal des flagrants délires

Pour les 30 ans de la disparition de Pierre Desproges, Les éditions Radio France et le Seuil propose une nouvelle édition des réquisitoires enrichie d’une préface de François Morel et d’un cahier de photographies.

Et toujours

La série Un été avec ... Homère, Machiavel, Hugo, Baudelaire, Proust, Montaigne....

Un été avec © Radio France

On Va Déguster la France | François-Régis Gaudry

La bible ! Le livre référence qui se décline aujourd'hui en anglais

