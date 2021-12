Beaux livres, bandes dessinées, livres pour enfants, voici une sélection d'idées cadeaux piochées dans les éditions Radio France.

Des livres sous le sapin

Après le succès du premier volume revoici les Femmes puissantes de Léa Salamé. 11 nouveaux entretiens, d'Arlette Laguiller à la colonelle de gendarmerie Karine Lejeune, en passant par l'actrice Marion Cotillard, la réanimatrice Lila Bouadma, la maire de Paris Anne Hidalgo ou la chanteuse et actrice Line Renaud.

François Truffaut, film par film - Tout Truffaut dans un beau livre signé Laurent Delmas et Christine Masson. L'histoire, au plus près, de ses 25 films. Derrière le cinéaste, l'homme se dévoile, son amour du cinéma, sa grande fidélité à ses collaborateurs, ou encore ses angoisses, ses obsessions... Vous découvrirez aussi des photographies de plateau et de tournage rares.

Femmes puissantes / Le goût de nos mères / Film par film © Radio France

Le goût de nos mères - Connus ou inconnus, ils se sont plongés dans leurs souvenirs, voire dans de vieux cahiers de recettes pour offrir à Eva Bettan le goût de leur mère. Des recettes, mais au-delà, des histoires de famille et de transmission. Eva Bettan a complété leurs récits par des recettes retrouvées ou réinventées. Le goût de nos mères, ce sont 70 déclarations d'amour à la cuisine maternelle.

Les bandes dessinées

Le droit du sol - Son sac sur le dos, Etienne Davodeau a traversé la France, en diagonale, reliant deux lieux symboliques. La grotte de Pech Merle, dans le Lot à Bure dans la Meuse.

Il s’agirait de relier deux lieux singuliers. Deux actes. Deux traces laissées par des sapiens à d’autres sapiens

Des peintures rupestres - trésors de l’humanité encore protégés - aux déchets nucléaires enfouis dans le sous-sol - malheur annoncé pour les espèces vivantes - Étienne Davodeau, sapiens parmi les sapiens, interroge notre rapport au sol.

La bibliomule de Cordoue - Un road movie qui tient à la fois de la chronique historique et de la fable. Wilfrid Lupano (scénariste) et Léonard Chemineau (illustrateur) nous entrainent en Espagne en 976, pour une récit plein d'aventure et d'humour.

Alice Guy - Elle est une pionnière, trop longtemps oubliée. La première réalisatrice de l'Histoire. Après Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges et Joséphine Baker, Catel & Boquet livrent ici un nouveau portrait de femme. Une femme libre et indépendante, témoin de la naissance du monde moderne, elle côtoie les pionniers de l’époque : Gustave Eiffel, Louis et Auguste Lumière, ou encore Georges Méliès, Charlie Chaplin et Buster Keaton.

Les cahiers d'Esther - Esther grandit. Dans le tome 6 de ses aventures, toujours signé Riad Sattouf, elle entre en 3eme. C'est l'année de ses 15 ans... et du coronavirus. Entre ses cours en visio, son père stressé par la pénurie de masques et de gel hydroalcoolique, sa mère en télétravail et son frère complotiste fan de Didier Raoult, le quotidien d’Esther est bouleversé.

La sélection BD © Radio France

Le coin des enfants

Quand les podcasts pour enfants de France Inter deviennent des livres.

Une histoire et... Oli - Des contes pour enfants imaginés et racontés par des grands auteurs français ou francophones. Depuis 2019, la série Une histoire et... Oli est devenue une collection d'albums jeunesse chez Michel Lafon, en coédition avec France Inter. Des auteurs de renom et illustrateurs talentueux sont réunis dans de magnifiques livres illustrés pour les 4-7 ans.

Les Odyssées - Le podcast d'Histoire préféré des enfants est lui aussi devenu un livre. Illustrée par douze illustratrices et illustrateurs de talent. Vous retrouverez dans cette sélection de douze récits le ton théâtral, humoristique et la pointe de mystère qui font le sel du podcast.

Les livres pour enfants © Radio France

Et aussi

Et toujours

La cuisine de François-Régis Gaudry, bien plus que des livres de recettes.

On va déguster © Radio France

