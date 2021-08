Il avait annoncé sa maladie au printemps dernier. Le scénariste belge de bande-dessinée est mort à 82 ans. Il a vendu plus de 50 millions d’albums.

Raoul Cauvin, le père des "Tuniques bleues", en Belgique, en décembre 2009. © AFP / Damien Grenon

Il était l’homme derrière des grands succès de bande-dessinée, un pilier de la narration. D’abord avec Les Tuniques blues, lancée en 1968 avec le dessinateur Louis Salvérius. Puis Raoul Cauvin invente des aventures pour Spirou et Fantasio, Natacha, Boule et Bill, L’agent 212. Sa meilleure arme : le gag. Les dialogues sont ciselés. Au fil du temps, il recherche l’humour noir et la parodie, pour être plus incisif. Mais il savait écrire pour les enfants. L’un de ses personnages les plus connus, Cédric, est né en 1986 dans le Journal Spirou. Raoul Cauvin est considéré comme l’un des scénaristes les plus prolifiques de la bande-dessinée, l'un des derniers grands auteurs de la BC franco-belge populaire.

« Mes neurones peuvent bien se reposer, non ? »

L’homme était jovial, drôle et populaire, avec sa moustache grisonnante. "C'est avec une immense émotion que nous vous faisons part du décès de Raoul Cauvin, un des plus grands hommes du monde de la bande dessinée, survenu ce 19 août" écrivent sur Twitter Les Editions Dupuis. L’histoire avait commencé en 1960. Après des études dans l'une des écoles d’arts les plus réputés de Belgique, l'Institut Saint-Luc de Tournai, il entre chez Dupuis comme cameraman dans le service "dessin animé". Et pour passer le temps, il s’amuse à dessiner ses collègues, à raconter ce qu’il voit dans la rédaction de l’éditeur. Il rencontre Charles Dupuis qui lui donne sa chance, au moment au Lucky Luke quitte le journal Spirou et les éditions Dupuis et laisse un grand vide. Raoul Cauvin travaille très vite avec Claire Bretécher. Ils publient ensemble la série Les Naufragés en 1965.

Son plus grand succès restera Les Tuniques bleues. La série western raconte les aventures de deux soldats américains lors de la guerre de sécession, comme des Laurel et Hardy sous l'uniforme. L’un est grand, cherche à devenir héros de guerre à tout prix, c’est le sergent Cornélius Chesterfield. Le second est le Caporal Blutch, il a horreur de la guerre, il s’est engagé sans trop le savoir, sur un coup de tête. La série devient un best-seller. Plus de 15 millions d’exemplaires seront vendus dans le monde. Ce n’est pas une simple BD humoristique, avec Les Tuniques bleues, Raoul Cauvin décrit cette guerre, peu connue en Europe. Ses albums seront traduits en anglais, allemand et en néerlandais notamment.

Tout au long de sa vie, ce marathonien du scénario à la limite du compulsif – jusqu’à 15 albums par an ! – aura collaboré avec les plus grands dessinateurs rappelles son éditeur : "Berck (Sammy et Lou), Mazel (Câline et Calebasse puis Boulouloum et Guiliguili et Les Paparazzi), Macherot (Mirliton), Walthéry (Le Vieux Bleu), Counhaye (Les Naufragés de l'espace), Lambil (Pauvre Lampil), Kox (L'Agent 212), Sandron (Godaille et Godasse), Bercovici (Les Grandes Amours contrariées), Nic (Spirou et Fantasio), Carpentier (Les Toyottes)"

Un dernier album sortira en novembre

C’est sur son blog que Raoul Cauvin a annoncé qu’il était atteint d’un cancer. "L'oncologue est formel" écrit-il. "Encore quelque mois à vivre avant d'aller, là-haut, rejoindre tous ceux qui m'ont précédé. Fallait bien que ça m'arrive aussi un jour." En commentaire, une pluie de messages de fans attristés est arrivée, comme celui-ci : "J'ai connu des meilleurs débuts de journée, j'ai l'impression d'avoir reçu un six tonnes sur le crâne contenant toutes les BD scénarisées par Raoul". Le scénariste leur avait répondu : "Il me reste sans doute un ou deux mois à profiter encore un peu de la vie. Peut-être plus, peut-être moins comme disait l’oncologue. Et si pendant ce temps qui me reste on faisait comme si de rien n'était... À continuer de parler de tout et de rien... À faire comme avant.."

Dans une interview au Journal Spirou en avril dernier, l’auteur évoquait son dernier tome, qui sera publié à titre posthume cet automne. Les Tuniques Bleues - Où est donc Arabesque ? est le 64e tome de la série. "J'avoue que ce dernier album me rend assez cafardeux. Mais je ne pouvais pas continuer Les Tuniques Bleues. J'étais à court d'idées. J'avais peur de faire des albums qui ne colleraient plus trop à la réalité."

Le dernier album de Raoul Cauvin. / Dupuis, Lambil, Cauvin