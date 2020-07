Connu pour ses multiples collaborations avec Sergio Leone, le compositeur et musicien italien Ennio Morricone est mort dans la nuit de dimanche à lundi.

Le grand compositeur de musiques de films Ennio Morricone, ici photographié en janvier 2019. © AFP / DPA / Christoph Soeder

Il avait été récompensé en 2007 d'un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et en 2016 de son premier Oscar pour la musique d'un film, celle des Huit Salopards de Quentin Tarantino. Sa collaboration avec le réalisateur a été marquée par des polémiques ou des tiraillements, mais c'était pour lui une façon de se replonger dans une ambiance de western.

Ennio Morricone est décédé la nuit dernière dans une clinique romaine des suites d'une chute. Il était hospitalisé après s'être brisé le fémur il y a quelques jours. Le compositeur italien Ennio Morricone, l'un des plus célèbres et prolifiques auteurs de musiques de films, est mort à l'âge de 91 ans, d'après l'agence de presse italienne Ansa. Né à Rome en 1928, Morricone s'est fait connaître au début des années 1960 en composant la partition des films de Sergio Leone. Pour une poignée de dollars, mais aussi Le Bon, la Brute et le Truand ou Il était une fois dans l'Ouest font partie de ses plus grands succès. Morricone a plusieurs fois enregistré ses musiques de films avant même le tournage, et c'est sa musique qui donnait le ton aux acteurs au moment du tournage.

Il était une fois en Amérique est son ultime composition pour Sergio Leone, en 1985, cinq ans avant la mort de celui-ci.

Sa collaboration avec le réalisateur a été marquée par des polémiques ou des tiraillements, mais c'était pour lui une façon de se replonger dans une ambiance de western.

En 1978, Morricone a conçu l'une des compositions du second film de Terence Malick, Les moissons du ciel, dont le thème principal est le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns.

Hommage à Morricone

(Ré)écoutez les références à Ennio Morricone ces dernières années sur France Inter :