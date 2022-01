Cette semaine dans Boomerang, Augustin Trapenard recevait la cinéaste Nicole Garcia, le comédien Bernard Campan, l'auteur de BD Christophe Blain, le chanteur et guitariste Gauvain Sers et rendait hommage au comédien Gaspard Ulliel, décédé mercredi à 37 ans des suites d'un accident de ski en rediffusant une émission.

"Il faut trouver un équilibre entre soi-même et son propre personnage" - Le comédien Gaspard Ulliel en 2016 dans Boomerang © Getty / Valerie Macon / Intermittent

Les moments les plus insolites de la semaine réunis grâce au mix de Géro Imbert :

12 min Le mix du best-of du vendredi 21 janvier 2022 Par Géro Imbert

Gaspard Ulliel

L'acteur de 37 ans est décédé ce mercredi suite à un accident de ski. Pour lui rendre hommage, Boomerang a rediffusé son dernier passage dans l'émission en septembre 2016. C'était à l'occasion de la sortie de Juste la fin du monde de Xavier Dolan, Grand Prix du festival de Cannes. Son talent, son style d'interprétation ont fait de lui l'un des acteurs les plus brillants de sa génération, exprimant comme nul autre la pureté des sentiments de ses personnages. Une personnalité remplie d'humilité et d'intelligence qui rêvait de devenir réalisateur. Il se confiait dans boomerang. C'était en 2016 :

Gaspard Ulliel : "(Jouer, être acteur) c'est le total lâcher-prise dans l'instant, il faut que ça jaillisse du corps et plus seulement de la tête. Il faut trouver un parfait équilibre ou presque même une symbiose entre ce que l'on est réellement, son identité propre, celle du personnage et la vérité d'un personnage.

Je pense que le vrai déterminant dans mes choix, c'est un projet, un personnage, une expérience qui me permettent d'aller emprunter de nouvelles voies, quelque chose de nouveau, essayer de me redécouvrir, de me redéfinir. Je vois vraiment cette expérience comme un laboratoire. Dans l'expérience, il n'y a pas vraiment plus une nécessité de résultat. C'est une nécessité de moyens.

Ce qui m'intéresse, c'est d'aller explorer et d'aller mettre en lumière de nouvelles choses chez moi. En fouillant au fond de soi, c'est comme si on se redécouvrait à travers nos personnages et nos expériences de travail. C'est ça qui est incroyable.

Le texte de sa carte blanche en 2016 (un extrait de "Juste la fin du monde" de Jean-Luc Lagarce)

Après ce que je fais, je pars. Je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus

Une chose dont je me souviens est que je raconte encore après j'en aurais fini :

C'est l'été. C'est pendant ces années où je suis absent,

C'est le sud de la France.

Parce que je me suis perdu la nuit dans la montagne, je décide de marcher le long de la voie ferrée.

Elle m'évitera les méandres de la route. Le chemin sera plus court et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis.

La nuit, aucun train n'y circule, je ne risque rien et c'est ainsi que je me retrouverai.

A un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense, il domine la vallée que je devine sous la lune et je marche seul dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre.

Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand cri.

Un long et joyeux cri qui résonne dans toute la vallée.

Que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir,

Hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas, je ne l'ai pas fait.

Je vais me remettre en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier.

Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Nicole Garcia

Elle est au Théâtre de la Ville jusqu'au 3 février pour "Royan : la professeure de français" une pièce imaginée par Marie NDiaye et tirée de son livre qui repose sur un monologue de théâtre. Réécoutez l'entretien de Nicola Garcia au micro d'Augustin Trapenard.

Nicole Garcia : "Tous les personnages sont des gisements. On ne les oublie jamais vraiment. Ils restent comme ça une sorte de galaxie et je me souviens de certains très bien et d'autres qui ont moins comptés, mais je les porte en moi.

A l'égard des autres, on devient un jour un artiste ou un acteur, ou bien les deux ensemble pour aller chercher ce regard

Après, ce regard peut être prisonnier. D'abord, on le cherche peut être comme un regard qui vous a manqué et qu'on est allé chercher à toute force. Après ça peut se retourner contre vous, on devient trop dépendant de lui à ne plus savoir exister si on ne séduit pas".

Bernard Campan

A l'occasion de la sortie de "Presque", mercredi, qu'il a co-réalisé avec Alexandre Jollien où il est question d'une virée en corbillard d’un croquemort et d’un homme en situation de handicap, Bernard Campan est venu se confier aux côtés d'Augustin Trapenard.

Bernard Campan : "J'ai très peur du jugement. Je me sens jugé en permanence. J'ai peur du ridicule. Tout me pousse à justement me libérer de ça. Pourtant, je suis comédien, je m'y expose. C'est très paradoxal.

Je pense qu'il faut se soumettre au regard de l'autre. C'est important pour avancer, sinon on s'enferme dans une mauvaise carapace

Christophe Blain

Le lauréat du prix du meilleur album au festival d’Angoulême 2015, pour le deuxième tome "Quai d’Orsay" était invité dans Boomerang à l'occasion de la sortie prochaine de d'un carnet de voyage Nord Sud.

Christophe Blain : "Il y a un truc intéressant dans la bande dessinée, on voyage à l'intérieur du crâne de quelqu'un, avec tout ce que ça a d'étrange. On est vraiment dans un monde interne, dans une psyché qui va au-delà de ce que peut maîtriser son auteur ou son autrice. On est le dieu d'une petite cosmogonie, dans la limite d'une feuille qui n'en a pas. On ne voit pas la limite de sa feuille. On est complètement à l'intérieur. On est dans un univers sans fin.

Gauvain Sers

Le guitariste et chanteur est actuellement en pleine tournée dans toute la France. Gauvain Sers était dans Boomerang.

Gauvin Sers : "Il faut beaucoup d'empathie pour être auteur de chansons. Il faut essayer de sentir les gens. Il faut essayer de ressentir ce qu'ils ressentent et ce qu'ils n'arrivent pas forcément à faire ressortir. Ce qui est un peu mon cas dans la vie.

Avec les mots, on a le droit de prendre son temps, de se tromper et de se cacher derrière eux

Aller plus loin

🎧 SUIVRE - Boomerang : Tous les entretiens d'Augustin Trapenard, du lundi au vendredi à 9h05

TWITTER ▶︎▶︎▶︎ @BoomerangInte

INSTA ▶︎▶︎▶︎ atrapenard