Les moments insolites de "Boomerang" sont à retrouver dans le best-of de la semaine. Augustin Trapenard recevait l'écrivain Régis Debray, l'actrice Virginie Ledoyen, le chanteur Cat Stevens, la philosophe Vinciane Despret et l'humoriste Tristan Lopin.

"Il suffit de faire de la musique pour se faire comprendre": le chanteur Cat Stevens dans Boomerang cette semaine © AFP / GODONG / BSIP / BSIP

Retrouvez les plus beaux moments de Boomerang de la semaine. Réécoutez le mix de Géro Imbert :

12 min Le best-of de Boomerang de vendredi 17 décembre Par Augustin Trapenard

Régis Debray

L'écrivain, philosophe, médiologue, mais aussi ancien conseiller de François Mitterrand, revient avec un nouveau livre, Éclats de rire. Régis Debray était dans Boomerang.

RD: "Il faut voir dans le rire des larmes surmontées. Il faut voir dans le rire une façon de rire de ses larmes et de ne pas les prendre trop au sérieux. Moi, je suis pour le joyeux désespoir. Je suis pour une sorte de pessimisme ironique, plein d'allant, qui peut être fraternel, mais qui se passe d'utopie"

Virginie Ledoyen

Révélée par Olivier Assayas dans "L’eau froide" au début des années 1990, on la retrouve actuellement dans Nona et ses filles, la série de et avec Valérie Donzelli, actuellement sur Arte. L'actrice Virginie Ledoyen était l'invitée de Boomerang.

VL: "C'est un monologue que Nona prononce et que je trouve beau, que je trouve émouvant, que je trouve juste.

On nous demande souvent maintenant: "c'est quoi d'être une femme? Est ce que vous êtes féministe? Est-ce que vous êtes militante?"

Ça fait plein de questions auxquelles on va répondre oui à chaque fois. Et puis, ça ne veut pas dire grand chose. Là, c'est comme si elle mettait des mots, vraiment des mots, sur ce que c'est d'être une femme, ce que c'est de s'inscrire dans le monde en tant que tel, ce que c'est de se raconter en tant que tel."

Cat Stevens

À l'occasion de la réédition de son album "Teaser and the Firecat", Cat Stevens revient sur son parcours et nous parle de guitare, de mélodies et de foi. Retrouvez son interview dans Boomerang.

CS: "La musique, c'est indéfinissable. Néanmoins, quand on regarde l'univers physique, il y a des sphères, il y a des harmonies, il y a des coordonnées numériques. Autrement dit, c'est une orchestration.

La vie est une orchestration. C'est pourquoi ça résonne tellement en nous, quand on entend quelque chose de beau, quelque chose de bien orchestré, quelque chose qui est inspiré de la nature elle-même. Ça nous parle et c'est ça, la musique.

Ce n'est pas la peine de parler telle ou telle langue, il suffit de faire de la musique pour se faire comprendre. L'aspect esthétique de l'être humain est assez primaire. En fin de compte, de toutes les créatures vivantes sur Terre, l'être humain produit de l'art. Et ça, ça ne va jamais disparaître. Il y a pas mal de responsables politiques qui utilisent la peur pour contrôler le cœur, alors que la musique ou la philosophie éclairée, si vous voulez, ne font qu'ouvrir le cœur pour lui donner de la sagesse et du bonheur."

Vinciane Despret

Elle est philosophe du vivant et éthologue et se glisse volontiers dans la peau d’animaux aussi divers que le poulpe, le rat ou l’oiseau. Invitée du Centre Pompidou pour un cycle de rencontres et de conférences, Vinciane Despret a fait un arrêt dans Boomerang.

VD: "J'avais déjà été bouleversée par un chant d'oiseau quand j'étais petite. Je dois dire que les pigeons ramiers étaient dans le jardin de chez mes parents. On avait un très joli jardin et j'avais le sentiment que quand ils chantaient, c'est que le printemps était là. Quelques années après, j'ai entendu un merle chanter. J'ai été vraiment très bouleversée par la beauté du chant. Je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi compliqué qu'un chant aussi proche de la parole.

Pourquoi c'était important? D'abord, parce que j'étais bouleversée, vraiment bouleversée, et je me suis dit: comme philosophe, je fais quoi avec ça?

Tristan Lopin

Après le succès de son seul en scène "Dépendance affective", l'humoriste est de retour sur les planches avec "Irréprochable". En tournée dans toute la France, Tristan Lopin a rendu visite à Augustin Trapenard dans Boomerang.

TL: "Le rire, c'est un moyen de désamorcer tout un tas d'angoisses qui me sont propres et qui sont propres à plein de gens. Je l'ai compris à 13 ans, après une colonie de vacances que j'avais très mal vécue. J'ai eu une espèce de rush de sucre en bouffant une tablette de chocolat aux noisettes et je me suis mis à balancer des vannes sur les gens que j'avais observés depuis dix jours et qui n'avaient, en plus, pas été très sympas avec moi.

C'est hyper cathartique et c'est vraiment une manière de se protéger des autres. Ça reste la meilleure arme, même si, au premier abord, on a juste envie de péter un truc. Mais je pense que c'est l'arme la plus intelligente

