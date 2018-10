Sophie Calle, Zadie Smith, Julian Barnes, Michel Ocelot, Nicole Croisille : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine !

Cyril Marchan vous a préparé un best of des meilleurs instants de Boomerang, à partir des interviews de toute cette semaine !

Artiste d'art contemporain multi-formes, qui joue avec l'écriture, la peinture, la sculpture, les installations... et maintenant la musique ! Sophie Calle est venu présenter son nouveau projet « Souris Calle ». Un album sur lequel elle a demandé à une cinquantaine de musiciens de réaliser une chanson sur son défunt chat "Souris".

► L'exposition « Souris Calle » ouvrira bientôt à la Galerie Perrotin (dans le 3ème arrondissement de Paris)

Place à une écrivaine britannique à présent, Zadie Smith, nouveau phénomène de la littérature anglophone... Depuis Sourires de loup, qui lui a valu les prix Guardian et Whitbread du premier roman, chacun de ses romans est un événement littéraire. Elle vient de publier Swing Time, une histoire d'amitié entre deux jeunes filles métisses, qui vont se perdre de vue en cherchant leur place dans l'Angleterre des années 1980.

Le contraire de la créativité c'est de se sentir à l'aise dans sa petite vie, là où on est né, dans les années où on est né... Par exemple croire qu'on a trouvé sa place pour toujours... C'est très confortable mais ça n'a rien de créatif de s'y résigner.

► Swing Time a été traduit en français aux éditions Gallimard

Et on reste en Angleterre avec un autre auteur britannique, Julian Barnes, dont le dernier roman La seule histoire vient d'être traduit en français : l'histoire d'une femme qui va quitter son premier mari pour un jeune homme qui a trente ans de moins qu'elle.

Le premier amour, ou ça vous donne un template, un cadre, une façon d'aimer que vous allez suivre toute votre vie. Ou ça vous donne un contre-exemple, ça vous apprend comment ne pas aimer. Et on n'a pas le choix, on ne le choisit pas soi-même.

► La seule histoire a été traduit en français aux éditions Gallimard

Il est le créateur de Kirikou, mais aussi Azur et Asmar... Michel Ocelot réalise un cinéma d'animation enchanté, fait d'images luxuriantes... Mais ce sont aussi et surtout des contes qui dénoncent toujours quelque chose, l'intolérance, la discrimination... Il revient avec une nouvelle réalisation Dilili à Paris (en salles dès le 10 octobre 2018).

Je pense qu'il faut quand même toujours nager à contre-courant et il faut se le dire. Si on veut être un artiste intègre, même avec des gens qui vous sont favorables, il y a toujours un moment où il faut nager à contre-courant. Et il faut le savoir et ne pas lâcher prise.