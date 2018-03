Le fameux Irish Stew. "On va déguster" en raffole et ne pouvait pas passer à côté de cette recette, emblématique de l'Irlande.

Irish Stew © Getty / LauriPatterson

Ingrédients (pour 6 personnes)

Pour le bouillon :

Des os d'agneau

1 grosse carotte

1 oignon pelé

1/2 branche de céleri

1 feuille de laurier

sel

Pour le “stew” ou ragoût :

1,5 g de pommes de terre farineuses

4 oignons pelés et émincés

1 kg de collier d'agneau

Pour le bouillon, à faire l’avant-veille:

Faire rôtir au four les os d’agneau. Puis dans une grande marmite faire mijoter les os, la carotte, l’oignon pelé, le céleri, la feuille de laurier et sel durant 2 heures dans environ 3 l d’eau. Filtrer et faire réduire jusqu’à obtenir 1,5 l de bouillon.

Pour le stew, à faire la veille :

Préchauffer le four à 160°C.

Peler les pommes de terres et les couper en en tranches épaisses. Les mettre de côté dans un saladier recouvertes d’eau froide.

Dans une cocotte, couvrir de bouillon le collier d’agneau en morceaux. Porter à ébullition et écumer. Laisser mijoter pendant 10 mn.

Ajouter les pommes de terre égouttées et les oignons. Saler et laisser mijoter 30 mn. Couvrir la cocotte et la glisser au four 1h ou jusqu’à ce que l’agneau soit tendre et les pommes de terre se soient presque désintégrées dans le bouillon.

Laisser refroidir et conserver au frais jusqu’au lendemain. Pour réchauffer avant de servir, placer la cocotte au four préalablement chauffé à 180°C pendant 30 minutes.

