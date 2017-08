Première invitée du "Grand Atelier" de Vincent Josse, Isabelle Adjani est revenue sur ses débuts à la Comédie Française dans "Ondine" de Giraudoux.

Quand Isabelle Adjani interprète le rôle d'Ondine en 1974 sur les planches de la Comédie Française, elle n'est pas inconnue du grand public. Deux ans auparavant, la toute jeune pensionnaire a joué dans « La Maison de Bernarda Alba » de García Lorca. La pièce, une coproduction avec la Comédie-Française, a été un triomphe. L’année suivante, elle est Agnès dans « L'École des femmes » à la Maison de Molière.

"Ondine" en 1974 est un succès. La critique de l'époque encense la pièce et Isabelle Adjani. Dans L'Avant-Scène, le journaliste André Camp écrit : "Le nouveau couple, formé par Jean-Luc Boutté et, surtout, Isabelle Adjani, a su conserver et exprimer l'essentiel de l'œuvre de Giraudoux : l'amour".

Extrait de la critique de Pierre Marcabru dans France Soir, en mars 1974 :

Tour à tour enjouée, tendre, amoureuse, désespérée, elle atteint dans l'émotion au naturel le plus franc et le plus spontané... Toujours elle demeure claire, vivante, et pourtant fragile, menacée. On est absolument fasciné. J'ai rarement vu comédienne d'une plus entière et plus touchante sincérité.