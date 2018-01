Après l'immense succès de son premier roman, "En attendant Bojangles" (2016), Olivier Bourdeaut vient de publier "Pactum Salis". Inivité pour en parler au micro d'Augustrin Trapenard dans "Boomerang", l'écrivain s'est lancé à l'antenne dans une très belle ode à l'ennui et à l'observation…

Pourquoi observer le monde autour de soi quand on peut lire ses notifications Facebook et regarder des vidéos avec des chatons ? © Getty / DUEL

Invité au micro d'Augustin Trapenard, Olivier Bourdeaut affirme que l'ennui est "primordial dans la vie des gens". Et dans la sienne ? Il estime que l'ennui est même fondateur :

Si je ne m'était pas ennuyé autant lorsque j'étais enfant, je pense que je n'aurais jamais écrit de romans. C'est bien de laisser son esprit vagabonder, ses yeux s'accrocher à des détails, je pense que ça structure la cervelle - en tous cas ma petite cervelle à moi...

En direct à l'antenne, l'écrivain s'est lancé dans une ode à l'ennui et à l'observation. Ecoutez-le... ou lisez-le ci-dessous.

Ode à l'ennui et à l'observation d'Olivier Bourdeaut

Le téléphone intelligent a de nombreuses qualités. Ce n'est pas à moi d'en faire l'article, ses promoteurs s'en chargent à merveille à la télévision, dans les magazines et sur les murs des bâtiments parisiens en rénovation. En tant qu'abominable égoïste, je me moque royalement de ce que font les autres. Je me contente de me satisfaire, tous les jours, de la disparition du téléphone intelligent dans ma vie, il y a maintenant sept ans.

J'ai une chance inouïe : je vis désormais de mon écriture et c'est un luxe.

J'ai la naïveté de penser qu'un peu d'imagination n'est pas pas totalement absurde lorsqu'on écrit des romans. Or, à mon sens, et ce n'est que mon avis, l'imagination est le fruit de deux choses fondamentales : l'ennui, à qui on donne trop souvent un drôle de mauvais rôle, et l'observation, qui n'est pas seulement un terme médical.

Il s'avère que le téléphone intelligent est le plus féroce ennemi de ces deux activités de fainéants que sont l'ennui et l'observation. Ce charmant objet, si pratique, si nécessaire, si vital, fait peu à peu disparaître deux activités primordiales du cerveau humain.

Pourquoi s'ennuyer quand on peut regarder des vidéos de chaton dans une salle d'attente, et pourquoi regarder ses voisins dans la même salle d'attente lorsqu'on peut regarder des notifications Facebook de la plus haute importance, ou encore des vidéos d'abrutis qui se renversent un seau d'eau sur le visage pour sauver un bébé panda ou faire baisser la température terrestre ?

En somme, grâce à ce téléphone intelligent, vous pouvez regarder en permanence le résultat de l'imagination brillante des autres au détriment de la vôtre.

J'ai réalisé il y a sept ans que j'étais beaucoup trop sensibles aux vidéos de chatons et aux notifications Facebook pour pouvoir y résister. J'ai donc décidé de me séparer de ce téléphone si intelligent qu'il me rendait parfaitement débile...

Depuis, lorsque je sors d'une salle d'attente, je sais combien de personnes s'y trouvaient, j'ai tenté de deviner ce qu'ils faisaient comme métier, quelle maladie ils pouvaient bien avoir et j'ai construit dans ma petite cervelle pleine d'ennui le roman de leur vie. Le monde n'est plus dans le fond de ma poche mais sous mes yeux, et c'est bien suffisant pour me rendre heureux.

