Il est l'un des acteurs les plus populaires du pays : Jean Dujardin vous donne de nouveau rendez-vous dans les salles de cinéma pour le film I Feel Good(de Gustave Kervern et Benoît Delépine) où il interprète un personnage lunaire, qui cherche une idée pour le rendre riche !

J’ai souvent humanisé mon angoisse, je l’appelais “Monsieur Doute” et puis je lui disais reste pas là, m’emmerde pas.

Elle a commencé à faire parler d'elle il y a un an, ça a commencé avec "La Loi de Murphy"... et depuis chacun de ses singles est devenu un tube ! La chanteuse belge Angèle, (soeur du rappeur Roméo Elvis) est venu sur France Inter, pour la sortie tant attendue de son 1er album Brol !

J’échappe au sérieux parce que ça me fait un peu peur. Quand tout est trop sérieux on est vite attaquable, moi je me sens trop vulnérable.