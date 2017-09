La grande rétrospective internationale au Palais des Beaux-Arts de Lille met en lumière un artiste profondément inventif et admiré de l’avant-garde, dessinateur talentueux.

Jean-François Millet Rétrospective © Palais des beaux arts de Lille

L' Angélus est sans doute, avec La Joconde, le tableau le plus célèbre de l’art occidental.

L'angélus / JF Millet

Paradoxalement, l’ensemble de l’œuvre de Jean-François Millet est aujourd’hui à redécouvrir. C'est ce que vous propose La rétrospective J. F. Millet au Palais des Beaux Arts de Lille qui réunit un ensemble exceptionnel de prêts de grandes collections publiques et privées du monde entier.

Trop longtemps étiqueté “peintre paysan”, ses peintures et dessins révèlent avant tout l’univers sensible et poétique d’un peintre hors norme qui a profondément marqué Van Gogh, Pissarro, Seurat, Gauguin, Permeke, Dali et plus récemment Banksy.

L'artiste a aussi connu une postérité américaine, que l’exposition Millet USA nous fait découvrir à travers des œuvres de poètes, de peintres, de photographes et de cinéastes, d’Edward Hopper à Dorothea Lange, en passant par Terrence Malick ou Mat Collishaw.

L'homme à la houe / JF Millet

► Autour de Millet...

Découvrez également une sélection d'œuvres graphiques des contemporains de Jean-François Millet provenant du fonds du musée et de collections privées. (1er étage - Petite galerie)

Les expositions Jean-François Millet et Millet USA sont organisées par le Palais des Beaux-Arts / Ville de Lille, en coproduction avec la Réunion des musées nationaux-Grand Palais.Elles ont reçu le soutien exceptionnel du Musée d’Orsay.