Voix emblématique des Antilles, le musicien est décédé des suites du Covid-19 ce vendredi à Pointe-à-Pitre. Avec son groupe Kassav, il a cherché à inventer une bande-son "synthèse de toutes les traditions" mais "exportable partout".

Jacob Desvarieux lors d'un concert à Abidjan en 2009 © AFP / SIA KAMBOU

"Ambassadeur des Antilles", dont il a été "une voix immense", le chanteur et guitariste guadeloupéen Jacob Desvarieux est mort vendredi à 65 ans des suites du Covid-19. Le musicien était l'un des fondateurs du groupe Kassav, inventeur du zouk, et dont les tubes ont connu un succès planétaire dans les années 1980.

Zouk la sé sèl médikaman nou ni

Né à Paris, Jacob Desvarieux partage la première partie de enfance entre la Guadeloupe, la Martinique et le Sénégal, où il reçoit sa première guitare à l'âge de 10 ans. C'est en 1979 que sa vie bascule, quand il rencontre Pierre-Édouard Decimus. Avec d'autres, ils fondent le groupe Kassav. "Au départ, c'était un laboratoire : nous cherchions à trouver une bande-son qui fasse la synthèse de toutes les traditions et sons antérieurs mais qui soit exportable partout", raconte Jacob Desvarieux à Libération en 2016.

En mélangeant des musiques locales antillaises, ils créent le zouk. Dansants et festifs, chantés en créole, leurs tubes connaissent un succès mondial. Pendant une décennie, Kassav enchaîne disques d'or et disques de platine. Le groupe sort 16 albums entre 1979 et 2013.

"Monstre sacré du zouk"

"Monstre sacré du zouk. Guitariste hors pair. Voix emblématique des Antilles. Jacob Desvarieux était tout cela à la fois", a salué Emmanuel Macron sur Twitter. "Compositeur de talent, il était l'un des pères de la musique afro-antillaise, qu'il a permis de faire rayonner dans le monde entier", a réagi de son côté la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

"Jacob, grâce à ton art, tu as rapprochés les Antilles de l'Afrique. Dakar, où tu as vécu, te pleure", a abondé le musicien Youssou Ndour.

