Barbara Cassin, Chantal Goya, Claire Denis, Thom Yorke et Anny Duperey : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Barbara Cassin : "Je crois au pouvoir des mots" © Getty / Jan Stromme

Cyril Marchan a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine.

10 min Le best of de Boomerang Par France Inter

Lundi 5 novembre | Barbara Cassin

Fraîchement élue à l'Académie Française, Barbara Cassin vient de recevoir la médaille d'or du CNRS. Philosophe, philologue, helléniste et aussi traductrice, elle interroge le pouvoir des mots.

Je crois aux mots. Je crois en leur pouvoir. Je crois qu'ils disent un monde et qu'il le font advenir

Mardi 6 novembre | Chantal Goya

Depuis plus de 40 ans, elle émerveille petits et grands et célèbre l’enfance, la joie et l’insouciance ! Son spectacle mythique, Le soulier qui vole, créé par Jean-Jacques Debout, fera son retour sur la scène du Palais des Congrès les 2 et 3 février prochains.

Pour moi, le merveilleux, ce sont des choses très simples de la vie

Mercredi 7 novembre | Claire Denis

Elle est cinéaste et son œuvre si singulière ne cesse d’interroger les marges de nos sociétés. Son nouveau film, High-life avec Robert Pattinson et Juliette Binoche raconte l’errance d’anciens criminels hors du système solaire.

Jeudi 8 novembre | Thom Yorke

Voilà bientôt trente ans qu’il nous envoûte, littéralement, seul ou accompagné de son groupe Radiohead. Il vient de composer la bande originale de Suspiria, réalisé par Luca Guadagnino, variation sur le chef d’œuvre de Dario Argento.

Il n'y a plus de moyen d'expression pour la colère

Vendredi 9 novembre | Anny Duperey

Elle est comédienne, écrivain mais aussi photographe. Dans Les photos d’Anny, publié au Seuil, Anny Duperey revient sur sa vision intime de la pratique photographique et exhume souvenirs, images et blessures du passé.

Immortaliser un millième de seconde qui déjà n'est plus quand on enlève le doigt du déclencheur, c'est quand même assez magique

